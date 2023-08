AVVISO AI NAVIGANTI: IL CANALE DI PANAMA RISCHIA DI RIMANERE A SECCO! – A CAUSA DELLA SICCITÀ L’AUTORITÀ CHE CONTROLLA IL TRAFFICO DELLE NAVI HA RIDOTTO A 32 IL LIMITE DI IMBARCAZIONI CHE POSSONO TRANSITARE PER IL CANALE, RIDUCENDO ANCHE IL LIMITE DEL “PESCAGGIO” (OVVERO LA PARTE DELLA BARCA IMMERSA) DA 15,2 A 13,3 METRI. OGNI VOLTA CHE UNA NAVE ATTRAVERSA LE CHIUSE, VENGONO USATI 190 MILIONI DI LITRI D'ACQUA - È UN BEL PROBLEMA PER I CONSUMATORI VISTO CHE...

Estratto dell’articolo di Francesco Margiocco per “la Stampa”

IL CANTIERE DEL CANALE DI PANAMA

In questo periodo dell'anno, che a quella latitudine coincide con la stagione delle piogge, per il Canale di Panama transitano di norma 35-36 navi al giorno. L'Autorità del Canale ha ridotto il limite a 32 e ha ridotto il limite del pescaggio da 15,2 a 13,3 metri, cosa che costringe le navi a trasportare meno carico per perdere peso e galleggiare più in alto.

Per trasportare gli stessi quantitativi, le navi devono compiere più viaggi che significa più costi. La tariffa per attraversare il Canale di Panama ha una componente fissa da un minimo di 15 mila a un massimo di 300 mila dollari per passaggio, più una variabile in base al carico. […]

canale di panama 1

I costi della logistica sono stati una causa primaria dell'inflazione negli ultimi anni. «Le sovrattasse del Canale di Panama e le restrizioni alle navi comporteranno probabilmente un aumento dei prezzi di abbigliamento e calzature per i consumatori statunitensi in questa stagione natalizia», ha dichiarato Stephen Lamar, presidente e amministratore delegato dell'American apparel and footwear association.

[…] Il Canale di Panama è un complesso sistema di chiuse e di specchi d'acqua dolce artificiali che consente alle imbarcazioni di essere sollevate 26 metri sopra il livello del mare sul lago Gatún e di compiere la traversata di 82 chilometri dell'istmo di Panama.

canale di panama 2

Il funzionamento è garantito da un gioco di chiuse che fa innalzare le imbarcazioni e richiede enormi quantitativi di acqua. Il Wall Street Journal ha calcolato di recente che il consumo idrico giornaliero del Canale è il triplo di quello della città di New York.

Ogni volta che una nave attraversa le chiuse, circa 190 milioni di litri d'acqua forniti dai laghi artificiali Gatún e Alajuela si disperdono in mare. L'acqua viene reintegrata da un serbatoio, che a sua volta si riempie quando piove. […]

canale di panama 4 canale di panama 6 canale di panama 5 canale di panama 3