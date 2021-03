I TEDESCHI STANNO MANDANDO MUSK FUORI DI TESLA - LA CASA AUTOMOBILISTICA AMERICANA VUOLE APRIRE UNA “GIGAFACTORY” IN GERMANIA MA NON TROVA DIPENDENTI E MANAGER. IL MOTIVO? VOLKSWAGEN HA DECISO CHE CHI LASCERÀ IL GRUPPO PER LA CONCORRENTE NON POTRÀ MAI PIÙ TORNARE A LAVORARE PER LORO. NON SOLO: CHI SI VORRÀ CONCEDERE UN ANNO SABBATICO AVRÀ GARANTITO IL 70% DELLO STIPENDIO