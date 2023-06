AYATOLLAH, STAI BONO CON QUELLA BOMBA! – GLI STATI UNITI STANNO CERCANDO UN ACCORDO INFORMALE CON L'IRAN PER EVITARE UNA CRISI NUCLEARE – SECONDO IL “NEW YORK TIMES”, L’AMMINISTRAZIONE BIDEN STA NEGOZIANDO DIETRO LE QUINTE PER “UN CESSATE IL FUOCO POLITICO” CHE PREVEDE LO STOP AL PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO DELL’URANIO PORTATO AVANTI DA TEHERAN E LA LIBERAZIONE DEI PRIGIONIERI AMERICANI. IN CAMBIO GLI USA EVITEREBBERO UN’ULTERIORE STRETTA DELLE SANZIONI

NYT, 'GLI USA CERCANO UN ACCORDO INFORMALE CON L'IRAN'

joe biden

(ANSA) - Nel tentativo di evitare una crisi nucleare, gli Stati Uniti stanno cercando un accordo informale con l'Iran: un'intesa non scritta che alcuni funzionari iraniani hanno definito un "cessate il fuoco politico".

Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione Biden sta negoziando dietro le quinte con l'Iran per limitare il programma nucleare di Teheran e liberare i prigionieri americani. L'accordo a cui si lavora prevede che Teheran non arricchisca l'uranio al di là del suo attuale livello del 60% di purezza e fermi gli attacchi letali contro i contractor americani in Siria e in Iraq.

ali khamenei

In cambio gli Stati Uniti dovrebbero evitare un'ulteriore stretta delle sanzioni contro Teheran e non cercare nuove risoluzioni punitive all'Onu o all'Aiea contro l'Iran per la sua attività nucleare.

tensione tra iran e usa VIENNA INCONTRI NUCLEARE USA IRAN IRAN PROTESTE CONTRO USA