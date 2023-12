AZZ…OLINA CHE BRUTTA FINE – RICORDATE I BANCHI CON LE ROTELLE VOLUTI DALLA MINISTRA GRILLINA LUCIA AZZOLINA? NEL LICEO “ARISTOFANE” DI ROMA SONO FINITI SUL TETTO. COSTATI 219 EURO L'UNO, VENGONO SCAMBIATI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI? – LA PRESIDE SI GIUSTIFICA: “È SOLO UN TRASLOCO, NON SPRECHIAMO I SOLDI PUBBLICI” – MA NON È UN CASO ISOLATO: DECINE DI SCUOLE HANNO MESSO DA PARTE I BANCHI “ANTI-COVID”…

Estratto dell’articolo di Francesco Specchia per "Libero Quotidiano"

i banchi con le rotelle sul tetto del liceo aristofane di roma

Qualcuno, un paio d’anni fa, nella fase dei primi fuggevoli abbandoni negli antri scolastici, scomodò il film Quarto potere. In particolare la scena dello slittino con la scritta “Rosebud” lasciato marcire lì, in un polveroso magazzino, a rappresentare il sapore dell’infanzia perduta del protagonista.

Solo che il protagonista, allora, non era Orson Welles il cittadino Kane, bensì il ministro dell’Istruzione pentastellata Lucia Azzolina. E, invece dello slittino, ad essere abbandonati erano 165 banchi a rotelle in una scuola di Cadoneghe, provincia di Padova, a cui seguirono altrettanti abbandoni in molti istituti d’Italia, da Mondovì a Molfetta, dalla Marsica al profondo nord est. Dopodiché, i mitici banchi a rotelle furono ingoiati dall’oblio. Fino ad oggi. Oggi rispuntano, con allegra prepotenza, sul tetto del liceo Aristofane, a riveder le (cinque) stelle di Roma, zona Tufello. Ossia nella stessa scuola, come racconta Il Tempo, che li aveva accatastati l’anno scorso al piano terra.

lucia azzolina con luca telese e david parenzo a in onda

Laddove la preside Raffaella Giustizieri alle prime critiche assicurò: «Nessuno spreco, quella foto è stata scattata durante un trasloco. I banchi sono una risorsa per la scuola, ne ho comprati un migliaio e vanno benissimo in tutte le classi. La decisione di spostarli riguarda appena qualche decina e saranno utili nei laboratori e in aula magna. Voglio assicurare che assolutamente non buttiamo i soldi pubblici […]».

[…] Il trasloco c’è stato, in effetti. Ma è stato fatto ai piani troppo alti e quei banchi, costati 219 euro cadauno, vengono scambiati per pannelli fotovoltaici. Quando si dice l’arte del riuso.

[…] Altri banchi a rotelle un tempo latitanti sono stati avvistati, in queste ore, alla scuola romana Donatello; e, ancora, nelle scuole piemontesi e sicule, e a Firenze. Trattasi d’uno spreco perpetuo di risorse pubbliche, perpetrato nel tempo a regola d’arte; e sin da subito, cioè da quando il 5 dicembre 2020 la coppia Azzolina/Arcuri, il commissario straordinario per la gestione della pandemia, annunciarono, in epoca Covid, «2,4 milioni di banchi nuovi in un’operazione senza precedenti».

[…] Alla fine, dopo aver speso circa 200 milioni di euro- qualcuno dice di più - i banchi anti-Covid che avrebbero dovuto risolvere i problemi della scuola italiana sparirono dalle scuole di quasi tutte le regioni e rimessi in magazzino. Una delle ragioni principale del loro abbandono sarebbe dovuta al fatto che favoriscono «l’insorgere di mal di schiena nei ragazzi».

LUCIA AZZOLINA

E, qui, nella memoria del cronista, affioralo sconsolante spettacolo di turbe di insegnanti di disegno tecnico (in un quarto delle scuole d’Italia) i quali, accortisi della lunghezza - anzi della cortezza dei suddetti banchi, si disperavano perché non sapevano più dove allocare gli studenti armati di squadre, compassi e fogli. Perché il piano d’appoggio di quei banchetti semoventi, era di 28 centimetri per 50: ed era troppo piccolo per incastraci soltanto un quaderno e un libro.

E solo l’opera meritoria di Striscia la notizia ha consentito, negli anni, la tracciabilità televisiva di una delle più devastanti sòle rifilate all’amministrazione pubblica nell’ultimo quarantennio.

i banchi a rotelle buttati a venezia 1

Tra l’altro, è inutile qui richiamare gli atti per lo più oscuri della struttura commissariale di Domenico Arcuri che aveva coinvolto nella fornitura la ditta portoghese Nautilus, finita al centro delle polemiche anche giudiziarie.

Ed è quasi ozioso, oggi, cercare il vero colpevole di questo casino che ha attraversato, sempre a rotelle, interi plessi della penisola. Perché, forse, la colpa di tutto questo non è stata solo della ministra dell’Istruzione oggi tornata a fare la preside, o dello stesso commissario all’emergenza. Forse non è colpa neanche del tutto di Conte che allora faceva vagamente il premier. No. […]

