BABY GANG, GRANDI STRONZI – UN 15ENNE È STATO SPINTO CONTRO UN TRENO IN TRANSITO DA UN GRUPPO DI BULLI CHE VOLEVA RUBARGLI LA FELPA DI MARCA ALLA STAZIONE DI SEREGNO, IN PROVINCIA DI MONZA: IL RAGAZZO SI È RIFIUTATO E LORO LO HANNO LANCIATO CONTRO IL VAGONE – MIRACOLOSAMENTE È FINITO TRA I DUE BINARI, EVITANDO LE RUOTE E…

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

stazione seregno

Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in ospedale, dopo essere stato spinto contro un treno in movimento [...] alla Stazione di Seregno, in provincia di Monza.

A quanto emerso, il minore stava aspettando il treno quando è stato aggredito dalla banda che voleva strappargli la felpa di marca: ma lui, che era in compagnia di un amico, si è rifiutato di dare la sua felpa [...] Dopo essere stato spinto [...] il 15enne ha urtato con lo zainetto contro il treno in movimento, per poi venire trascinato dal convoglio e risucchiato dal vortice di aria e cadere. Miracolosamente non è finito sotto il treno.

bulli

Ha riportato varie ferite ma non è in pericolo di vita. [...]

carabinieri stazione