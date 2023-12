15 dic 2023 14:30

BABY GANG, MAXI BLITZ – 41 PERSONE, TRA CUI 4 MINORI, SONO STATE ARRESTATE IN UN’OPERAZIONE DI POLIZIA IN TUTTA ITALIA: FACEVANO PARTE DI GRUPPI CRIMINALI VICINI AL MONDO DELLA MUSICA TRAP – TRA LE 6342 PERSONE IDENTIFICATE 70 SONO STATE DENUNCIATE, UN TERZO DELLE QUALI SONO UNDER 18 – SEQUESTRATI COLTELLI, PISTOLE, TIRAPUGNI, CENTINAIA DI DOSI DI DROGA (12KG), 10 MILA EURO IN CONTANTI E 27 VEICOLI...