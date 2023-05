15 mag 2023 18:51

BACI, ABBRACCI E MISSILI IN REGALO: LA CALDA ACCOGLIENZA DI SUNAK A ZELENSKY – NEL SUO TOUR EUROPEO, IL PRESIDENTE UCRAINO È VOLATO A SORPRESA ANCHE IN GRAN BRETAGNA. E, NEL CORSO DEL FACCIA A FACCIA, IL PREMIER CONSERVATORE HA PROMESSO A KIEV DRONI D’ATTACCO A LUNGA GITTATA E CENTINAIA DI RAZZI. IN PIÙ LONDRA ADDESTRERÀ GLI UCRAINI A GUIDARE GLI F-16, MA NON INVIERÀ I SUOI JET DA COMBATTIMENTO PER NON FAR INCAZZARE ULTERIORMENTE PUTIN… – VIDEO