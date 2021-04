21 apr 2021 20:58

BACI DI MADAMA - DUE AGENTI DELLA POLIZIA INGLESE SONO STATI BECCATI A POMICIARE IN MACCHINA PER OLTRE 20 MINUTI MENTRE UNO DEI DUE ERA IN SERVIZIO – LA COPPIA E’ STATA PIZZICATA NEL PARCHEGGIO DI UN SUPERMERCATO DA UN PASSANTE CHE HA FILMATO I DUE PICCIONCINI: ‘’LE PERSONE VENGONO SVALIGIATE E LORO NON SI PREOCCUPANO DI FERMARE I CRIMINALI.’’ – VIDEO