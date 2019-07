VOLETE AVERE SUCCESSO? ROMPETE LE REGOLE - E’ QUELLO CHE VI CONSIGLIA ALEX BANAYAN È UNO DEGLI UNDER 30 PIÙ INFLUENTI DEL MONDO: “LE TUE ORIGINI NON DETERMINANO DOVE STAI ANDANDO. QI LU, CRESCIUTO IN UN VILLAGGIO IN CINA SENZA ACQUA CORRENTE O ELETTRICITÀ. A VENTISETTE ANNI, GUADAGNAVA SETTE DOLLARI AL GIORNO. VENTI ANNI DOPO ERA PRESIDENTE DI MICROSOFT…”