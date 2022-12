BACIONI AL PUPONE DA BANGKOK – DOPO IL NATALE IN FAMIGLIA CON LE SORELLE, ILARY BLASI È SUBITO PARTITA PER LA THAILANDIA, DOVE FESTEGGERÀ IL CAPODANNO CON IL SUO NUOVO MANZO, L’IMPRENDITORE TEDESCO BASTIAN MULLER – UNA VACANZA EXTRALUSSO, CON VOLO PRIVATO E HOTEL DA 800 EURO A NOTTE – INTANTO TOTTI È A ROMA, CON NOEMI E CON I FIGLI, IN ATTESA DI PARTIRE ANCHE LUI PER UNA META ESOTICA…

Giovanna Cavalli per www.corriere.it

Saluti e baci, giusto il tempo di smaltire il pranzo di Natale con i parenti e Ilary Blasi è già in vacanza per festeggiare degnamente il Capodanno. Destinazione: Bangkok, Thailandia (o almeno questa è la prima tappa, poi chissà). Non serve fare gli indovini, basta guardare foto e video che la stessa conduttrice dell’Isola dei Famosi ha postato sul proprio profilo Instagram seguito da oltre 2 milioni di persone.

La sequenza comincia con un primo piano del passaporto e sulle unghie della mano smaltate di oro/bronzo coordinate al colore della tuta, quindi prosegue con Ilary seduta su comoda poltrona-letto di prima classe, istantanea sul taxi e della Soi Cowboy, la strada dei locali di Bangkok, infine vista panoramica sulle luci della città dalla scalinata del Lebua Hotel at State Tower (dove la showgirl posa in abito-cardigan nero con scritta rossa Balenciaga e stivaletti coordinati), prima di sedersi al tavolo del ristorante Sirocco (libera trascrizione dell’italiano Scirocco, si suppone, propone cucina mediterranea pluristellata, vietate magliette e ciabatte, dress code pure per i bambini), al 63mo piano del palazzo, proprio sotto la cupola d’oro.

E no che non si è imbarcata da sola, Ilary, tant’è che qualcuno le scatta le foto. Stavolta non sono le sorelle Silvia e Melory, rimaste a Roma. A condividere l’avventura, anche se non si vede, c’è infatti Bastian Muller, l’atletico imprenditore di Francoforte, erede di una famiglia di costruttori, che ormai da qualche tempo fa coppia con lei.

Il biondo giovanottone tedesco, alto e muscoloso come un vichingo, con cui Ilary è stata a sciare sulle nevi di St.Moritz, era assente (giustificato) alle feste di Natale, che ciascuno ha passato con la sua famiglia. Ma è subito riapparso per il viaggio di fine anno, durante il quale l’ex Letterina cercherà di dimenticare tensioni e dispiaceri di questo 2022: i pettegolezzi, le foto allo stadio di Noemi Bocchi, le smentite sdegnate e infine la separazione da Francesco Totti con tutto il suo carico di polemiche e di carte bollate. Per brindare con il suo bello a giorni più felici.

Anche il Capitano è in partenza, per dove ancora non si sa, con meta probabilmente esotica. Da quel che risulta, Totti dovrebbe salutare il nuovo anno in compagnia di Noemi e, pare, dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, a meno di improvvisi cambi di programma.

Quindi una vacanza formato famiglia, per non lasciare soli i ragazzi il 31 dicembre, non una fuga romantica, anche se proprio a gennaio la coppia festeggerà il primo anniversario. La loro storia diventò più seria subito dopo Capodanno 2022, come lo stesso ex 10 giallorosso raccontò nell’intervista al Corriere.

E tra i buoni propositi per l’anno che comincia, certamente Francesco ci metterà questi: trovare un’intesa con Ilary perché la separazione sia meno conflittuale possibile, magari evitando di finire in tribunale. E chiudere al più presto la faida Borsette contro Rolex che li ha portati davanti al giudice civile.

[...] Ilary Blasi e il nuovo compagno Bastian festeggeranno insieme il Capodanno. E la meta è da sogno: i due sono volati insieme a Bangkok, in Thailandia. La conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti ha documentato la prima parte di viaggio (e c'è da giurare che lo farà ancora).

Il volo privato, l'arrivo e poi l'hotel da sogno, il Lebua: un palazzone con maxi suite con vista sulla città da più di 800 euro a notte. I figli sono rimasti a Roma, nei prossimi giorni anche Francesco Totti, con Noemi Bocchi, partirà per alcuni giorni per una meta top secret, ma sicuramente al caldo. [...]

