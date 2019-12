10 dic 2019 17:52

BACK TO BLACK! PER LA PRIMA VOLTA C'È UNA MISS UNIVERSO DI COLORE - SI CHIAMA ZOZIBINI TUNZI, È SUDAFRICANA, HA 26 ANNI ED È PURE UN’ATTIVISTA PER I DIRITTI DELLE DONNE: “CREDO SIA GIUNTA L’ORA DEL CAMBIAMENTO. LA COSA PIÙ IMPORTANTE CHE LE RAGAZZE DEVONO IMPARARE È LA LEADERSHIP” - “SONO CRESCIUTA IN UN MONDO IN CUI UNA DONNA COME ME NON È MAI STATA…” - VIDEO