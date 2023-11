BADATE ALLA BADANTE! - DIETRO LA MORTE DI ROSANNA ABER, 77ENNE DI BERGAMO CADUTA DAL SUO TERRAZZO AL QUARTO PIANO NELL'APRILE 2022, CI POTREBBE ESSERE LA MANO DELLA BADANTE 26ENNE DELL'ANZIANA - LEI, KRYSTYNA MYKHALUCHUK, DI ORIGINI UCRAINE, HA PRELEVATO DUEMILA EURO DAL CONTO DELL'ANZIANA CHE, POCO DOPO, È PRECIPITATA MISTERIOSAMENTE MENTRE ERANO SOLE IN CASA - I PARENTI DELLA VITTIMA AVEVANO ESCLUSO CHE SI TRATTASSE DI UN SUICIDIO - LA BADANTE, ORA IN MANETTE, ERA STATA PIU' VOLTE VISTA GIOCARE ALLE SLOT MACHINES IN CITTA'

Estratto dell'articolo di Federica Zaniboni per “Il Messaggero”

ROSANNA ABER

Nessun incidente né suicidio. Rosanna Aber, 77 anni, è stata ammazzata. Dopo oltre un anno e mezzo di indagini, arriva un'inquietante svolta nella misteriosa morte dell'anziana, precipitata dal balcone della sua abitazione a Bergamo nell'aprile del 2022. A spingerla giù con l'intento di ucciderla dopo averla rapinata sarebbe stata la colf ucraina Krystyna Mykhaluchuk, che da alcune settimane le dava una mano in casa e la aiutava anche con le faccende domestiche.

Finita in manette ieri mattina per i reati di omicidio volontario e indebito utilizzo della carta di credito della vittima, la donna di 26 anni è stata arrestata dagli agenti della Squadra Mobile di Bergamo su ordinanza del gip Alessia Solombrino.

Del resto i familiari della vittima non avevano mai creduto all'ipotesi del gesto estremo, nonostante fin dall'inizio fosse apparsa per gli investigatori come quella più verosimile. Anche se non erano emersi riscontri di particolari problemi di cui poteva soffrire l'anziana che, proprio nei giorni prima della morte, stava anche organizzando un viaggio all'estero per i mesi a venire.

Krystyna Mykhaluchuk

Secondo l'accusa, dietro il delitto ci sarebbe un movente di tipo economico: nelle ultime ore di vita, la 77enne aveva scoperto che la domestica le aveva rubato 2mila euro impossessandosi della sua carta di credito. [...]

L'anziana era precipitata dal balcone di casa sua al quarto piano di un palazzo di via Einstein, nel quartiere Colognola, nella tarda mattinata del 22 aprile 2022. Alcuni passanti avevano udito un forte tonfo e, voltandosi, avevano fatto la macabra scoperta. [...]

LUOGO DELLA MORTE DI ROSANNA ABER

Dagli accertamenti svolti nei mesi scorsi, infatti, è emerso che a prelevare il denaro con la carta della vittima era stata proprio la donna, ripresa dalle telecamere degli sportelli bancomat. Da circa un mese e mezzo, la colf frequentava la sua abitazione aiutarla a prendersi cura della casa ed evidentemente era in possesso del pin della carta.

Mykhalchuk, inoltre, era l'unica persona presente nell'abitazione al momento della tragedia. Altri indizi a suo carico sono poi emersi dalle testimonianze di alcuni passanti che hanno assistito alla scena, i quali hanno riferito di avere sentito Rosanna gridare subito prima di cadere nel vuoto.

suicidio 2

Non è tutto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la badante 26enne era stata vista spesso giocare alle slot machine in alcuni bar nelle vicinanze di Bergamo. Non è quindi da escludere che possa essere questa la ragione per cui si sarebbe impossessata dei soldi della donna. [...]