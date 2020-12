BADATE ALLE BADANTI – UNA 60ENNE ROMENA HA CHIUSO A CHIAVE UNA VECCHIETTA DI 100 ANNI NEL SUO APPARTAMENTO DI TERRACINA E L’HA MOLLATA PER ANDARE AL CENONE DI NATALE CON I PARENTI: LA NONNINA, LASCIATA SOLA SIN DALLA MATTINA, HA TENTATO DI “EVADERE”, MA SI È SENTITA MALE – SOCCORSA DAGLI AGENTI SI È RIPRESA: ADESSO SONO CAZZI PER LA BADANTE ACCUSA DI SEQUESTRO DI PERSONA E…

Affidata a una badante, è stata chiusa dentro casa e lasciata sola nel centro di Terracina il giorno della vigilia di Natale. Un giorno di festa si è trasformato così in un incubo per una centenaria, che per lo spavento, dopo aver tentato invano con un cacciavite di aprire la porta del suo appartamento, è stata colta da malore. A soccorrere e a liberare l'anziana sono stati gli agenti del locale commissariato.

La donna, che compirà cento anni l'anno prossimo, lasciata per alcuni problemi una rsa, da un paio di settimane era stata affidata a una sessantenne di nazionalità romena. Anche i figli della donna sono anziani e non riescono a occuparsi di lei. Il giorno della vigilia di Natale, come poi ricostruito dagli investigatori analizzando anche alcuni scontrini della spesa della badante, quest' ultima ha però chiuso in casa a chiave e lasciato sola l'anziana, a quanto pare per recarsi al cenone con i parenti. La centenaria, terrorizzata, ha tentato di liberarsi e ha iniziato a urlare.

Nessuno si è accorto di quanto stava accadendo. La donna vive infatti nei pressi di viale della Vittoria, in un palazzo in larga parte occupato da uffici vuoti nel giorno di festa. Per via della zona rossa le strade erano deserte. A udire le grida sono stati però gli agenti, impegnati nei controlli in centro con una volante e una pattuglia a piedi. I poliziotti hanno quindi forzato la porta dell'appartamento della centenaria che, soccorsa dal 118, si è fortunatamente subito ristabilita. Lo spavento le aveva causato soltanto un forte stato d'ansia.

Gli investigatori della squadra anticrimine, effettuati accertamenti sull'accaduto, hanno quindi scoperto che la donna era stata lasciata sola e chiusa in casa dal mattino dalla badante alla quale era stata affidata dai familiari. Una volta rintracciata, la sessantenne è stata denunciata con l'accusa di sequestro di persona aggravato dalla minorata difesa della vittima.

Le indagini ora proseguono per appurare se vi siano stati in precedenza episodi analoghi e se dunque vi siano stati anche dei maltrattamenti a danno della centenaria. L'anziana è stata affidata a figli e nipoti con cui, dopo tanta paura e tante lacrime, ha potuto condividere il cenone. «Non finiva più di ringraziarci » , confidano i poliziotti, che sono riusciti alla fine a far trascorre alla donna un vero buon Natale.

