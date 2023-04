BADATE ALLE (FINTE) BADANTI - A ROMA UNA 90ENNE È STATA RAGGIRATA DA UNA DONNA CHE, FINGENDOSI LA GOVERNANTE DELLA VICINA, SI È INTRODOTTA A CASA SUA E HA RUBATO SOLDI E GIOIELLI - L'ANZIANA STAVA RINCASANDO QUANDO HA INCONTRATO LA TRUFFATRICE SOTTO CASA: LA MALVIVENTE SI È PRIMA FATTA APRIRE IL PORTONE DEL PALAZZO POI, CON LA SCUSA DI AVER FATTO CADERE UN ORECCHINO NEL SUO BALCONE MENTRE STENDEVA I PANNI, SI E' FATTA INVITARE DENTRO CASA - A QUEL PUNTO…

Estratto dell'articolo di Karen Leonardi per “il Messaggero”

Gentile, ben vestita e dai modi cortesi. Ma era solo un'apparenza dietro cui si celava un'abile truffatrice che, con un complice, ha raggirato e derubato un'anziana residente ad Albano. Nel bottino dei due malviventi sono finiti 3 anelli, qualche collana e i risparmi della vittima: 450 euro in contanti, denaro necessario per comprare il regalo per la comunione della pronipote. «Sono la badante della sua vicina di casa, sono rimasta fuori, mi può far entrare?».

[…] Agnese, 91 anni, stava rincasando con le buste della spesa in mano. Ad attenderla, davanti al portone del palazzo, la giovane donna che si era qualificata come badante e l'aveva intrattenuta con la scusa di essere rimasta fuori casa.

A raccontare la vicenda è la figlia della pensionata, Anna Lia Cicchinelli, ancora sotto choc per il subdolo raggiro di cui è rimasta vittima la mamma. «Mia madre non aveva mai visto prima quella donna ha raccontato Anna Lia - che ha descritto a noi familiari come una persona educata e affabile. Si è conquistata la sua fiducia, dicendo che lavorava presso la famiglia Dionisi, al piano di sopra. Poi per entrare in casa ha trovato un altro pretesto... Purtroppo nella zona sono state molte le vecchiette truffate, corre addirittura voce che una sia stata ipnotizzata».

[…] «La finta badante - aggiunge Anna Lia - ha raccontato che aveva perso un orecchino sbattendo un tappeto dalla finestra e ha chiesto a mia madre se poteva entrare in casa per cercarlo sul balcone».[…] Le due donne entrano in casa dove, purtroppo, si fa largo molto probabilmente anche un complice, che approfitta di un attimo di distrazione della 91enne. Il malvivente si è diretto in camera da letto, mentre la truffatrice intratteneva la pensionata in un'altra stanza parlando del più o del meno per distrarla.

«Mia madre non si è accorta di nulla - aggiunge sempre la figlia - e ha detto di essere rimasta tutto il tempo in cucina con quella donna. Ma c'era qualcosa che non tornava... Noi abbiamo scoperto subito che mancavano soldi e gioielli, quindi per forza deve essere entrata in casa anche una seconda persona, oltre alla finta badante. Abbiamo denunciato la truffa ai carabinieri, mia madre non voleva neppure venire in caserma, desiderava non sentire più parlare di quanto accaduto, si sa come gli anziani davanti a un imprevisto si spaventano e diventano ancora più fragili». Agnese, sconvolta per l'accaduto, non ha fornito molti dettagli nemmeno ai militari […]

I PRECEDENTI

Una preoccupazione legata anche a episodi precedenti. Nelle scorse settimane la donna era rimasta vittima di tre tentate truffe da parte di un sedicente avvocato che le chiedeva denaro al telefono con la tecnica del finto nipote in difficoltà a causa di un grave incidente stradale. […]

