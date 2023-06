I BAGARINI DELLA PORTA ACCANTO - LA GUARDIA HA SMASCHERATO 26 INSOSPETTABILI VENDITORI ILLEGALI DI BIGLIETTI PER CONCERTI, CHE NELL'ULTIMO ANNO HANNO ACQUISTATO E RIVENDUTO 15 MILA BIGLIETTI PER 278 SPETTACOLI, PER UN GUADAGNO DI CIRCA 2,5 MILIONI DI EURO - TRA I BAGARINI C'ERA UN UNIVERSITARIO, UNA CASALINGA, UN IMPIEGATO DI UNA SOCIETÀ INFORMATICA E UN DISOCCUPATO - ORA RISCHIANO MULTE FINO A 150 MILA EURO...

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa per "la Repubblica"

[…] La Guardia di Finanza — scandalizzata per i prezzi record dei biglietti dei concerti in Italia, da Vasco ai Coldplay — smaschera 26 bagarini della porta accanto. Gente rispettabile, dalla vita segreta. C’è lo studente universitario di Bologna con una casa insolitamente grande, il cellulare top di gamma e la moto luccicante. C’è la casalinga di Roma che — con il bagarinaggio via Internet — paga il mutuo per sé e i figli.

C’è l’impiegato della società informatica di Torino con un tenore di vita troppo vistoso per chi dichiara 40 mila euro lordi l’anno. C’è il disoccupato di Palermo, pieno d’oro al collo, sempre ben vestito, sempre in giro. […]

Tra il 2022 e il 2023, questi bagarini della porta accanto hanno acquistato 15 mila biglietti per 278 concerti. E la rivendita a prezzi dopati ha procurato loro oltre 2,5 milioni di euro. Esentasse.

I Finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi di Roma hanno bussato, intanto, alla porta delle tre principali piattaforme legali che vendono biglietti […] che in teoria concedono solo 4 ingressi a ogni acquirente. […]

I “vampiri” si iscrivono intanto alle piattaforme legali — come TicketOne e le altre — con nomi e codici fiscali falsi, con i nostri nomi e codici fiscali (trafugati), addirittura con quelli di persone morte. […] Altre volte sono stati tabaccai disonesti a rifornire una stessa persona di montagne di ingressi: 800, anche 900 in una volta sola.

[…] A volte hanno consegnato i tagliandi di persona arraffando il denaro in contanti. Spesso hanno chiuso l’affare su piattaforme con Viagogo (già multata dal Garante due volte, nel 2022 e nel 2023). Quindi hanno spedito l’ingresso (via posta, via email) ricevendo i soldi su PayPal, sulle PostePay, su carte di credito emesse all’estero. Tutto pur di aggirare i controlli del Fisco. Ora queste 26 persone saranno bacchettate dal Garante per le Comunicazioni (l’AgCom) che può multarle fino a 150 mila euro. Su ogni euro incassato, inoltre, dovranno pagare le tasse.

Infine la Finanza segnalerà chi tra i 26 — a suo parere — può essere organico al crimine organizzato. C’è chi ha investito fino a 60 mila euro in un anno per comprare ticket, anche se è disoccupato. Qualcuno avrà pur garantito i fondi […]

La Finanza sta esaminando, in particolare, il sistema degli sms […] PER accertare la nostra identità. Bisogna capire se una stessa persona, con un solo numero di telefono, può attivare decine di profili tarocchi. E ancora. Le norme anti-bagarinaggio del 2017 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate (del 2019) stabiliscono che gli steward devono verificare se il nome stampato sul biglietto coincide con quello del documento di identità dello spettatore.

In caso contrario, l’ingresso andrebbe negato e il ticket, distrutto. Nella realtà, i controlli degli steward sono rari. In qualche caso, i bagarini si premurano di fare il cambio nominativo sui biglietti in modo da metterli in regola. Le piattaforme legali incassano da 2,5 euro a 4 euro, ad ogni correzione del nome. […].

