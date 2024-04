14 apr 2024 13:18

BAGLIONI E GUALTIERI: DOPO DE GREGORI E ZALONE AVREMO UN NUOVO DUO? – IL SINDACO DI ROMA IMBRACCIA LA CHITARRA E STRIMPELLA INSIEME AL "DIVO CLAUDIO" IL BRANO “E TU COME STAI”. BAGLIONI, CHE HA RICEVUTO “LA LUPA CAPITOLINA” IN CAMPIDOGLIO, HA APPREZZATO LE DOTI DEL SINDACO: "ABBIAMO DECISO CHE QUANDO NON AVREMO NULLA DA FARE CI ESIBIREMO IN GIRO PER L'ITALIA CON UN DUO VOCE E CHITARRA" - VIDEO