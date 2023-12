BAGNO DI SANGUE - IN MESSICO, UNA DONNA DI 26 ANNI È MORTA NEL TENTATIVO DI SALVARE LA FIGLIA DA UN ATTACCO DI UNO SQUALO - LA GIOVANE MAMMA E LA PICCOLA STAVANO NUOTANDO VERSO UNA PIATTAFORMA DI GIOCO GALLEGGIANTE, A CIRCA 25 METRI DALLA RIVA QUANDO SONO STATE AGGREDITE DAL PESCECANE, CHE HA MORSO LA DONNA A UNA GAMBA - NONOSTANTE LA FERITA, LA MADRE È RIUSCITA A… - VIDEO

donna attaccata da squalo 1

Una ragazza di 26 anni è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava non lontano dalla riva di Melaque, località balneare del Messico. La giovane mamma non è sopravvissuta all'incontro con lo squalo, ma è riuscita a mettere in salvo la sua bambina di 5 anni, in acqua con lei in quel momento. Le due, mamma e figlia, stavano raggiungendo a nuoto una piattaforma galleggiante per fare i tuffi. Il fatto è avvenuto in una spiaggia frequentata dalla gente del posto, solitamente frequentata anche dalla giovane donna.

donna attaccata da squalo 2

L'attacco dello squalo

La mamma stava riportando sua figlia a riva quando è stata morsa alla gamba da uno squalo che nessuno aveva notato fino a quel momento. L'attacco, avvenuto sabato 2 dicembre intorno alle 11 del mattino, si è rivelato fatale per la 26enne che, nonostante l'attaco dello squalo, è riuscita a mettere in salvo la sua bambina di 5 anni, rimasta illesa.

maria fernandez martinez jimenez