DAGOREPORT - LA RAI È SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG: TAJANI HA MOLTE RAGIONI PER ESSERE INCAZZATO CON LA DUCETTA – SI È SBATTUTO IN EUROPA PER FAR INGOIARE AL PPE IL ROSPO FITTO E IL SUPPORTO DI FDI ALLA MAGGIORANZA URSULA, E IN CAMBIO RICEVE UN CALCIO IN CULO - IL RAFFORZAMENTO (IN CHIAVE ANTI-FORZA ITALIA) DEL PARTITINO CENTRISTA DI LUPI, CON LO ZAMPINO DI GIORGIA, E IL SUO POSSIBILE COMMISSARIAMENTO CON LA “PROMOZIONE” DI ELISABETTA BELLONI AGLI AFFARI EUROPEI (ORA SOSPESA FINO A GENNAIO) – I MALUMORI DILAGANO IN FORZA ITALIA: SARÀ ANCORA IN COALIZIONE ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE DEL 2027? SONO IN MOLTI A SCOMMETTERE CHE I BERLUSCONI, CHE OGGI LE HANNO FATTO IL FAVORE DI NON MANDARE GIAMBRUNO A "BELVE", SI SMARCHERANNO DAI FASCI DI GIORGIA E ANDRANNO A COSTITUIRE QUEL "CENTRO" CHE IL PD CERCA DISPERATAMENTE (VISTO CHE IN FUTURO IL M5S SI ASSESTERA' INTORNO AL 6%)