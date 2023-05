BALLA OGGI, PERFORA DOMANI - LA FOLLE STORIA DI UNA DOTTORESSA DELL’OHIO CHE FACEVA BALLETTI SU TIKTOK E FILMAVA GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA PLASTICA AI QUALI SI SOTTOPONEVANO LE SUE SVENTURATE PAZIENTI: TRA UNA CAZZATA E L’ALTRA HA PERFORATO L’INTESTINO DI UNA DONNA E HA DEVASTATO IL SENO DI UN’ALTRA – IL CONSIGLIO MEDICO L’HA SOSPESA, MA LEI SI STA BATTENDO PER POTER TORNARE A OPERARE – E LE SUE PAZIENTI SI INCAZZANO… VIDEO

DAGONEWS

Era diventata famosa per i suoi interventi di chirurgia plastica in diretta TikTok. Si divertiva a improvvisare balletti prima di entrare in sala operatoria e chiedeva alle sue clienti il consenso per poter trasmettere i video. Ma la chirurgia è una cosa seria. E infatti la dottoressa Katharine Roxanne Grawe si è vista ritirare la licenza dopo aver sbagliato un intervento mentre filmava su TikTok. Per il consiglio che ha deciso che non potrà più entrare in sala operatoria, la dottoressa dell’Ohio ha violato le procedure standard. Ora spera di riottenere la licenza, ma dovrà attendere luglio.

Grawe era nota alle sue migliaia di follower sui social come "Dr Roxy" e molti dei suoi clienti sono stati attirati sul suo lettino dopo essere rimasti colpiti dai suoi filmati su TikTok.

«Facciamo chirurgia in live streaming? – chiedeva ai suoi follower - Sono la dottoressa Roxy, lascia che ti dia delle informazioni. I pazienti possono decidere se vogliono farne parte. E se lo fai, puoi guardare il tuo intervento chirurgico. Lo faccio perché è divertente vedere cosa sta succedendo. È istruttivo per le persone che stanno pianificando di sottoporsi a un intervento chirurgico e vogliono sapere tutto al riguardo».

Grawe ha detto di aver sempre chiesto il permesso, ma il consiglio medico ha affermato che non era appropriato condividere il filmato e che le procedure avrebbero dovuto avere la sua piena attenzione. Alcuni dei pazienti di Grawe hanno ammesso di essere stati sedotti dai contenuti dei social media. Poi nel luglio 2022 qualcosa è andato storto.

Kelsey Cardenas si è sottoposta a un intervento per aumentare le dimensioni del seno, ma qualcosa è andato storto: «Ho accettato che la mia operazione fosse trasmessa su TikTok. Mi ero fidata di lei, ma l’operazione è stata un disastro e ho cicatrici che non guariranno mai più. Quando ho rivisto il video mi sono accorta che lei era intenta a chiacchierare durante l’operazione. Guardava la telecamera mentre cuciva e tagliava. Non voglio che le venga restituita la licenza, non voglio che faccia male a qualcun altro».

Quattro donne hanno citato in giudizio Grawe per complicazioni dopo l'intervento chirurgico. Un’altra paziente ha scoperto di avere l’intestino perforato dopo una liposuzione. Aveva ricevuto diversi avvertimenti dal consiglio medico in cui si intimava di fermare le dirette, ma lei li ha ignorati.

Sabrina Sellers, l'avvocato di Grawe, ha insistito sul fatto che l’utilizzo dei social non era da associarsi alle complicanze post-operatorie.

