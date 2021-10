BALLANDO CON IL COVID - NON SI PLACA LA BUFERA SU “BALLANDO CON LE STELLE”: DOPO MIETTA NON VACCINATA E POSITIVA E MEMO REMIGI IN QUARANTENA, ORA SI SCOPRE CHE UN ALTRO CONCORRENTE, DI PROFESSIONE SPORTIVO, NON SAREBBE IMMUNIZZATO (MA CHI È?) – DOPO GIORNI DI SILENZIO MILLY CARLUCCI TENTA DI METTERCI UNA PEZZA: “SEGUIAMO IL RIGIDISSIMO PROTOCOLLO RAI, MA LA LEGGE DELLA PRIVACY NON CI PERMETTERE DI SAPERE CHI È VACCINATO E CHI NO”. IL CODACONS PRESENTA UN ESPOSTO CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI - VIDEO

Michela Tamburrino per "la Stampa"

Non si placa la bufera che ha investito un programma tranquillo e casalingo come Ballando con le stelle, fiore all'occhiello di Rai1 da 16 anni. Dopo la rivelazione di Mietta positiva al Covid e non vaccinata, dopo gli interventi di virologi insigni e artisti che alla trasmissione partecipano, oramai si sono formati due schieramenti contrapposti, chi teme la caccia alle streghe e chi invece pretende di sapere con chi si ritrova faccia a faccia praticamente tutti i giorni.

E proprio per questo fa scalpore il fatto che Mietta non sarebbe l'unica del cast a non avere fatto i vaccini. Perché è di queste ore la notizia che un aspirante ballerino tra i protagonisti del talent show, di professione sportivo, non sarebbe vaccinato. Sfuggono le motivazioni e attengono alla privacy della star visto che la vaccinazione non è obbligatoria e dunque nessun illecito è stato commesso, però questo ulteriore elemento non aiuta a ritrovare serenità e tranquillità.

Ci si muove circospetti tra le sale prove e l'argomento pare desti non poca preoccupazione. Tacciono i vertici Rai e fino a ieri sera ha taciuto il direttore artistico e conduttrice Milly Carlucci. Un silenzio troppo a lungo covato che ha dovuto trovare sfogo in una forma contemporanea e al tempo stesso blindata rispetto all'incognita di domande che potrebbero risultare imbarazzanti.

Così Milly Carlucci ha deciso di mandare un video sul suo profilo Instagram che facesse chiarezza sulla sua posizione rispetto alla grande polemica: «Seguiamo scrupolosamente il rigidissimo protocollo Rai, per entrare si esibisce il Green Pass e si misura la temperatura. Tamponi continui vengono fatti per assicurare la maggiore tranquillità possibile.

Non possiamo indagare per la legge della privacy su chi è vaccinato e chi no, perché per accedere al posto di lavoro basta il Green Pass. Nel caso di Mietta, risultata positiva, rimarrà a casa. Il suo compagno Maykel Fonts sta facendo la quarantena ma è negativo. Per Memo Remigi, che è entrato in contatto fugace con un positivo, stiamo facendo tutti i controlli, finora negativi».

Chi conosce Milly sa quanto sia precisa e rigida e quanto questa polemica l'abbia colta di sorpresa e scossa nel profondo. Proprio per fugare eventuali dubbi ha acconsentito alla dichiarazione, dopo giorni di pressioni e di richieste. Ora, con la nuova notizia che anche un altro concorrente sembra non sia vaccinato, si profila ulteriore bagarre. Oggi è in programma un Cda che avrebbe dovuto riguardare tutt' altro, soprattutto il piano industriale dell'Azienda ma c'è da scommettere che si parlerà di Ballando in presenza dell'ad Fuortes e forse gli si chiederà anche di prendere posizione.

COMUNICATO STAMPA DEL CODACONS

Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social Milly Carlucci ha smentito su tutti i fronti Selvaggia Lucarelli, spiegando - qualora ce ne fosse ancora bisogno - che la legge attuale non obbliga alla vaccinazione anti-Covid e che per accedere ai luoghi di lavoro è previsto unicamente il Green pass, e nessuno è autorizzato a chiedere ai concorrenti di "Ballando con le stelle" se siano o meno in possesso del vaccino.

Un chiarimento ufficiale che di fatto sconfessa le inaccettabili tesi della Lucarelli, che prima in diretta TV ha violato la privacy della concorrente di "Ballando con le stelle", Mietta, chiedendo ripetutamente se fosse vaccinata o meno, e poi, cosa ancora più grave e che rappresenta una vera e propria barbarie, ha avviato una gogna mediatica contro la cantante "colpevole" di non essersi potuta vaccinare a causa di problemi di salute, disegnandola come una no-vax e accusandola, nella sostanza, di mentire sulle motivazioni che l’hanno portata a rimandare la vaccinazione.

Una violenza inaudita, ingiustificata e intollerabile da parte della Lucarelli (in particolare sui social network) su cui ora dovranno pronunciarsi sia il Garante per la privacy, sia il CdA Rai.

Il Codacons ha infatti presentato un esposto al Garante per la protezione dei dati personali chiedendo di aprire una indagine sull'operato di Selvaggia Lucarelli, e alla Rai di adottare provvedimenti urgenti per sanzionare quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata della trasmissione che, oltre a fomentare un clima di odio e violenza sui social, ha rappresentato una grave forma di disinformazione a danno della - giusta - campagna vaccinale.

