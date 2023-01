28 gen 2023 18:30

UN BALLETTO PER DOMARLI – NUOVO ALLARME DEL SENATO AMERICANO SU TIKTOK: L’APP SU CUI GLI ADOLESCENTI (E NON SOLO) PASSANO ORE A RIMBAMBIRSI GUARDANDO RAGAZZINE CHE BALLANO NON È SOLO UN DANNO PER LE LORO CELLULE CEREBRALI, MA ANCHE PER LA “SICUREZZA NAZIONALE” – GLI STATI UNITI SONO CONVINTI CHE L’APPLICAZIONE SIA UN “CAVALLO DI TROIA” DI PECHINO, ATTRAVERSO CUI IL REGIME “PLASMA NARRAZIONI, SEMINA DISSENSO” E SOPRATTUTTO SI PRENDE I DATI DEGLI UTENTI “SENZA PROCESSO O TRASPARENZA”