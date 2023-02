IL BALLO DEL CHAT CHAT - WHATSAPP ANNUNCIA UNA SERIE DI NOVITÀ: SI POTRANNO INVIARE FINO A 100 FOTO O VIDEO IN UNA SOLA VOLTA E AGGIUNGERE DIDASCALIE AI DOCUMENTI INVIATI - LE NUOVE FUNZIONALITÀ SARANNO DISPONIBILI DA SUBITO - MA GLI UTENTI SONO DELUSI: NELLE ULTIME ORE ERA CIRCOLATO ONLINE UN "MENÙ SEGRETO", CHE ANCORA NON È STATO RILASCIATO UFFICIALMENTE...

Nell’ultima release stabile di WhatsApp per Android (la numero 2.23.3.77 dello scorso 13 febbraio) sono state introdotte alcune novità […] l’azienda di Mark Zuckerberg le descrive così nel changelog:

è ora possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii;

abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli meglio;

ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta;

è ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo.

[…]

Ci sono sembrate più utili sia la possibilità di aggiungere didascalie ai documenti che si inviano (servono non solo per descriverli ma anche per permettere di ritrovarli attraverso il motore di ricerca interno) sia soprattutto il fatto che si possano inviare sino a 100 foto oppure video in una sola volta, cioè oltre il triplo rispetto al precedente limite di 30.

[…] Quello che su WhatsApp invece non c’è, nonostante quello che si legge online in questi giorni in Italia, è un menu segreto.

C’è un menu, che sia su Android sia su iOS si può visualizzare tenendo premuto a lungo l’icona dell’app, che però esiste da anni e non è certo segreto: è il solito menu che permetteva (e permette tutt’ora) di disinstallare l’app, cui sono state aggiunte alcune voci come l’accesso rapido ai contatti preferiti oppure ai widget e poco altro. Tutto qui, nessun mistero.