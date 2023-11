I BALNEARI SONO RIUSCITI IN UN MIRACOLO: “ALLUNGARE” LE COSTE ITALIANE DI 3MILA CHILOMETRI! - SECONDO LA RELAZIONE SULLE CONCESSIONI, SULLA QUALE C'È IL TIMBRO DI PALAZZO CHIGI, LA LUNGHEZZA DELLE SPIAGGE DEL NOSTRO PAESE È DI 11MILA CHILOMETRI, TREMILA IN PIÙ RISPETTO A QUANTO CERTIFICATO DALLA TRECCANI - UN TRUCCHETTO PER FAR RISULTARE PIU’ BASSA LA PERCENTUALE DI COSTA OCCUPATA DAGLI STABILIMENTI...

Una forza di promettere «un'Italia grande» a Palazzo Chigi c'è chi si è po' allargato. Aggiungendo quasi tremila chilometri, come da Aosta a Siracusa e ritorno, alla nostra linea costiera, isole comprese. Dai «circa 8.000» certificati dalla Treccani a 11.173. Boom! Risultato? Le spiagge occupate dalle concessioni balneari sembrano secondarie...

In realtà, come precisa lo studio sulla Dinamica Litoranea dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, condotto da Maria Luisa Cassese, Filippo D'Ascola, Valeria Pesarino e Andrea Salmeri, definire con esattezza quanto siano lunghe le nostre coste comprese i contorni degli scogli (sopra i 10 metri di diametro massimo ci si riesce, sotto no) è impossibile.

I «cambiamenti per erosione o per avanzamento» sono tali che nel giro di vent'anni, dal 2000 al 2020 il totale del nostro «profilo» costiero è sceso da 8.353 a 8.274 (2010) chilometri per risalire a 8.329. [...]

Esempio: l'area portuale di Napoli dal Circolo Canottieri vicino a piazza del Plebiscito al lungomare di San Giovanni a Teduccio, era in origine intorno ai cinque chilometri. Adesso, tra Avamporto di Levante, moli e banchine varie si arriva a oltre 22. Ripetiamo: circa. Su un pezzettino delle coste italiane.

Prova provata che fa bene la Treccani a restare sul vago e al contrario è stupefacente la precisione della «Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del tavolo tecnico consultivo» sulle concessioni balneari. Che sotto il timbro della Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara: «Totale linea di costa: 11.172.794 metri». E i centimetri? Quanti centimetri se lo stesso Ispra che elabora tutti i dati con le Capitanerie di Porto resta alla larga da queste pignolerie sapendo che in dieci anni il totale della linea di costa può calare di 79 chilometri o crescere di 55?

Edoardo Zanchini di Legambiente, Roberto Biagini del Coordinamento nazionale Mare Libero, Stefano Deliperi del Gruppo intervento giuridico e larga parte degli ambientalisti sono convinti: lo spropositato «allungamento» delle nostre coste da parte del «tavolo tecnico consultivo» ministeriale coi rappresentanti di 24 associazioni balneari senza uno scienziato dell'Ispra aveva un solo obiettivo. Quello di far sembrare ridotta se non marginale l'occupazione delle concessioni balneari in vigore su 1.613.912 metri di costa, pari al 14%, e di quelle nuove o in fase di rinnovo su altri 529.781 per un totale di 2.143.693 metri (2.143 chilometri nel grafico in questa pagina, ndr ): il 19%. Meno di un quinto, era il messaggio «sdrammatizzante», delle coste a disposizione.

Ma è così? Mica tanto. Per cominciare la costa bassa e sabbiosa, per l'Ispra, è di soli 3.418 chilometri. Tutto il resto è costa alta e rocciosa. Ai piedi della quale stanno una miriade di spiaggette che non arrivano neppure alla misura minima di legge per esser data in concessione.

Quindi le spiagge reali sono solo il 41% degli 8.329 chilometri di costa totale e meno di un terzo addirittura di quelli sbandierati dalla relazione che punta a rinviare ancora una volta l'applicazione della legge europea. E già questo dato dice che gli stabilimenti lavorano in realtà, prendendo per buoni i numeri dei balneari, non il 19 ma quasi il 63% delle spiagge teoriche. [...]

