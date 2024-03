A BALTIMORA I PROBLEMI POTREBBERO ESSERE SOLO ALL’INIZIO: LA GUARDIA COSTIERA STA ESAMINANDO UNA DOZZINA DI CONTAINER, DANNEGGIATI NEL CROLLO DEL PONTE "FRANCIS SCOTT KEY", CHE POTREBBERO CONTENERE MATERIALI PERICOLOSI - CONTAINER SI TROVAVANO A BORDO DELLA NAVE CHE HA COLPITO IL PILONE DEL PONTE - I TENTATIVI DISPERATI DEGLI ADDETTI DI BLOCCARE IL TRAFFICO ED EVACUARE L'INFRASTRUTTURA. I LORO MESSAGGI PRIMA DELL'INCIDENTE: "C’È UNA NAVE IN ARRIVO CHE HA APPENA PERSO LA CAPACITÀ DI STERZARE"

“A BALTIMORA ESAME SU CONTAINER CON MATERIALE PERICOLOSO”

ponte francis scott key di baltimora dopo l'urto

(ANSA) - La Guardia Costiera degli Stati Uniti sta esaminando più di una dozzina di container danneggiati, che potrebbero contenere materiali potenzialmente pericolosi, a bordo della nave che si è schiantata contro il Francis Scott Key Bridge di Baltimora. Lo rivela un documento del governo americano ottenuto dalla Cnn e un funzionario statunitense.

Dei 13 container danneggiati "alcuni hanno contenuti dei Centers for Disease Control and Prevention e/o di materiali pericolosi (Hazmat)" e si sta esaminando il carico per determinare cosa c'era a bordo ed eventuali rischi per la salute, ha dichiarato un funzionario statunitense.

CROLLO DEL PONTE A BALTIMORA, LA CORSA DEGLI AGENTI PER FERMARE LE AUTO: «C’È UNA NAVE CHE HA PERSO LA CAPACITÀ DI STERZARE, FERMIAMO IL TRAFFICO»

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

ponte francis scott key di baltimora crollato

«Voglio che uno di voi ragazzi vada sul lato Sud, uno di voi invece sul lato Nord. Fermate tutto il traffico diretto al Key Bridge. C’è una nave in arrivo che ha appena perso la capacità di sterzare, dobbiamo fermare tutto il traffico». Questo è un passaggio drammatico della registrazione radio dell’Autorità dei Trasporti del Maryland, diffusa martedì pomeriggio dai media americani, nell’ambito delle indagini sul crollo del ponte di Baltimora.

La registrazione continua: «Una volta che arrivate, prenderò i lavoratori sul Key Bridge e poi bloccherò il giro esterno». I lavoratori però non verranno salvati, non è chiaro se non ci sia stato il tempo di raggiungerli o cos’altro sia accaduto: anche questo sarà oggetto delle immagini. Il ponte è crollato prima. Otto persone sono finite nelle acque gelide del porto. […]

crollo del ponte francis scott key di baltimora 2

«Sono eroi», così il governatore del Maryland Wes Moore, il primo afroamericano in questo ruolo, ha definito gli agenti e i funzionari dell’Autorità dei trasporti che hanno reso possibile il blocco del traffico dopo il «mayday» lanciato dalla nave mercantile Dali che stava per schiantarsi contro un pilone dei Key Bridge. […]

Moore ha detto di non avere informazioni chiare sulla presenza o meno di automobili sul ponte. Secondo il dipartimento dei Vigili del fuoco di Baltimora, almeno sette veicoli sarebbero precipitati nelle acque. La nave mercantile era guidata da due impiegati portuali locali, come previsto dalle procedure. Il personale a bordo del cargo era composto da 22 cittadini indiani, tra i quali non vi sono state vittime né feriti.

crollo del ponte francis scott key di baltimora 1

Minuscole, sotto lo scheletro del ponte crollato, le imbarcazioni dei soccorsi con i loro sommozzatori hanno cercato per tutto il giorno possibili sopravvissuti, oltre ai due recuperati nelle prime ore nelle acque del porto (uno di loro è grave, l’altro è stato dimesso).

Gli otto lavoratori dovevano riparare le buche nell’asfalto e stavano facendo una pausa, stavano mangiando sul ponte al momento dell’impatto, come ha dichiarato parlando in spagnolo con il Washington Post Jesus Campos, un loro collega che quella notte non lavorava. Tre o quattro di loro erano recentemente diventati papà, secondo Earl Schneider, un altro dipendente della stessa azienda, la Brawner Builders. […]

