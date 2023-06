7 giu 2023 16:53

UNA BAMBINA DI UN ANNO È STATA TROVATA MORTA IN AUTO A ROMA, ALLA CECCHIGNOLA – SECONDO I PRIMI ACCERTAMENTI, LA PICCOLA SAREBBE STATA LASCIATA SOLA NELLA VETTURA DA UN ADULTO CHE SI TROVAVA CON LEI – UN MILITARE HA INFRANTO IL VETRO MA, NONOSTANTE I SOCCORSI, NON C'È STATO NULLA DA FARE PER LA BIMBA