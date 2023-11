BAMBINE CHE CRESCONO BAMBINE - IN KENYA LE ADOLESCENTI SONO COSTRETTE A PROSTITUIRSI IN CAMBIO DI CIBO E SOLDI PER ACQUISTARE ASSORBENTI IGIENICI: LA POVERTÀ HA SPINTO LE RAGAZZE NELLE GRINFIE DI PREDATORI SENZA SCRUPOLI, TRA CUI GLI OPERATORI DEI TAXI-MOTOCICLETTA – UNA SITUAZIONE DRAMMATICA CHE HA FATTO IMPENNARE IL NUMERO DELLE GRAVIDANZE ADOLESCENZIALI E…

Minorenni e adolescenti costrette ad offrire sesso in cambio di cibo, passaggi in motocicletta per andare a scuola o per acquistare assorbenti igienici. In Kenya la situazione di povertà è resa ancor più dura dalla perdurante siccità nelle regioni semiaride del nord. Povertà che espone le minorenni all’umiliazione e al pericolo di malattie e gravidanze precoci.

“La povertà ha portato le adolescenti nelle grinfie di predatori tra cui gli operatori di boda boda, i taxi-motocicletta che offrono passaggi gratis a scuola in cambio di sesso“. A spiegarlo al quotidiano The Standard è la coordinatrice della salute riproduttiva della Contea di Baringo, Everline Lolgisoi.

“Anche il cibo e gli assorbenti igienici sono oro nel villaggio” dice Lolgisoi. “Chiunque li distribuisca gode di sesso gratuito da parte di ragazze vulnerabili”. Soprattutto a causa di questi fenomeni, si è registrato un graduale aumento delle gravidanze adolescenziali. Secondo i dati della sotto contea di Baringo Sud, dal 2020 al 2022 sono state segnalati in totale 6.358 gravidanze di adolescenti. Segnalati anche 33 casi di violenze sessuali. A livello nazionale, in Kenya una ragazza minorenne su cinque è incinta. Il che colloca il Paese al terzo posto per numero di gravidanze adolescenziali a livello globale, secondo il Ministero della Salute.

L’Unicef ha stimato che la prolungata siccità in Kenya sta mettendo in serio pericolo la vita di almeno 1,4 milioni di bambini che hanno accesso ridotto a cibo nutriente e acqua potabile, con le loro famiglie che non sono in grado di mandarli a scuola ed accedere ai servizi sanitari. “La realtà attuale in Kenya è che molti bambini non ricevono le cure di cui hanno bisogno e sono particolarmente vulnerabili.

Il loro sistema immunitario è già indebolito dalla malnutrizione e non possono combattere le malattie, il che significa che hanno la stessa probabilità di morire di malattia che di fame” ha dichiarato ai media l’ambasciatrice di buona volontà dell’Unicef, l’attrice Pryanka Chopra Jonas, dopo una recente visita nella regione settentrionale del Turkana, una delle più colpite dalla siccità.

Nel Turkana, secondo il rapporto dell’autorità nazionale per la gestione della siccità, la situazione peggiora di mese in mese. Il rapporto rileva che 942.000 bambini sotto i 5 anni necessitano di cure per la malnutrizione acuta, rispetto agli 884.454 di agosto e allo stesso modo 134.000 donne in gravidanza e in allattamento , rispetto alle 115.725 di agosto hanno bisogno di aiuto.

