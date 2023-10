7 ott 2023 19:20

UN BAMBINO DI 15 MESI DI FROSINONE LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE DOPO AVER INGERITO UN PEZZETTO DI HASHISH - IL PICCOLO È ANDATO IN OVERDOSE ED È ARRIVATO IN CONDIZIONI DISPERATE ALL’OSPEDALE: È STATO TRASFERITO IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL POLICLINICO GEMELLI DI ROMA - I GENITORI HANNO DETTO DI NON SAPERE COME IL FIGLIO ABBIA PRESO LA SOSTANZA, MA IL COMUNE HA INVIATO I SERVIZI SOCIALI A CASA E...