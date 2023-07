6 lug 2023 14:53

UN BAMBINO DI 6 ANNI È ANNEGATO IN MARE A MARGHERITA DI SAVOIA, IN PUGLIA: IL PICCOLO ERA LÌ PER UNA COLONIA ESTIVA - IL SUO CORPO RIVERSO IN ACQUA, IN UN TRATTO PROFONDO 20 CENTIMETRI, È STATO NOTATO DA UN BAGNANTE – I SOCCORSI SONO SCATTATI IMMEDIATAMENTE, MA PER IL BIMBO NON C’È STATO NULLA DA FARE. ORA È STATA APERTA UN’INCHIESTA: L’IPOTESI DI REATO POTREBBE ESSERE OMICIDIO COLPOSO PER MANCATA VIGILANZA…