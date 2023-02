UN BAMBINO DI 3 ANNI È SCOMPARSO A MASSA LUBRENSE, IN PROVINCIA DI NAPOLI. IL PICCOLO SI È ALLONTANATO ALLE 9 DI QUESTA MATTINA E DA ALLORA SI SONO PERSE LE SUE TRACCE: LA MADRE HA DENUNCIATO TUTTO AI CARABINIERI, CHE HANNO AVVIATO LE RICERCHE, FINORA SENZA RISULTATO...

GENNARO ROTOLI

Sono ore di grande apprensione per la famiglia di Gennaro Rotoli, un bambino di soli 3 anni, che questa mattina è scomparso a Nerano, Massa Lubrense, in penisola Sorrentina. Intorno alle ore 9 di oggi, il piccolo si è allontanato dalla sua abitazione in via Amerigo Vespucci e da allora di Gennaro si sono perse le tracce: la madre ha denunciato subito la scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato subito le ricerche in tutta la zona circostante. Al momento della scomparsa il bimbo di tre anni indossava un pigiama blu, con i calzini ma senza scarpe. […]