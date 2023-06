Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani e Bianca Michelangeli per www.corriere.it

La mamma lo aveva appena ripreso dall’asilo insieme con la sorellina minore. Manuel P., di soli cinque anni, sedeva sul seggiolino di sicurezza accanto alla madre, di 29, mentre l’altra bimba era dietro sulla Smart quattro porte che percorreva via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, quartiere residenziale fra Roma e Ostia. All’improvviso la city car è stata travolta da un Suv Lamborghini Urus azzurro lanciato a tutta velocità sulla corsia opposta. Un urto micidiale: il piccolo Manuel è morto poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale Grassi dove è stato trasportato in ambulanza. Mamma e sorellina sono in prognosi riservata al Sant’Eugenio.

SEQUESTRATI I TELEFONINI

I cinque ragazzi sul Suv, preso a noleggio in un autosalone di vetture di lusso in via del Torraccio di Torrenova, dalla parte opposta della Capitale, […] Da due giorni si aggiravano per il quartiere filmandosi per le strade sullo stesso veicolo. Il papà di Manuel, accorso a piedi sul luogo dell’incidente, ha tentato di aggredire il conducente della Lamborghini ed è stato bloccato dalle persone presenti.

[…] i cinque sull’auto investitrice — quattro ragazzi e una ragazza — fanno parte di un gruppo presente su Youtube con 600 mila iscritti e oltre 152 milioni di visualizzazioni dal 2020, che organizza sfide online con votazioni, clic a pagamento e premi in denaro, fra le quali anche rimanere in auto per cinquanta ore di seguito.

[…] Fra gli spot pubblicitari girati dagli stessi ragazzi sul profilo del gruppo — «Theborderline» — anche quella allo stesso autosalone «Skylimit», con offerta di «un dieci per cento di sconto sul noleggio», nel quale era stata prelevata la Lamborghini azzurra (canone giornaliero di 1.500 euro con cauzione facoltativa) che ha distrutto la Smart sulla quale si trovavano mamma e figli.

[…]

Gli agenti del X Gruppo Mare hanno interrogato il conducente dell’auto, un 20enne che abita come i suoi quattro amici proprio a Casal Palocco: è indagato per omicidio stradale. Le indagini puntano a chiarire se poteva noleggiare e guidare un Suv come quello dell’incidente.

IL GIALLO SU CHI STAVA GUIDANDO IL SUV

Da chiarire tuttavia ancora chi fosse al volante della supercar, anche perché su questo punto i vigili urbani mantengono uno stretto riserbo. In un video postato su Tiktok compare poche ore prima dell'incidente Vito L., 20 anni, che recita un intervento con battute su bambini e chi possiede Smart al volante della stessa Lamborghini ferma in un cortile. Più tardi è stato postato un secondo video, sempre prima dello schianto, ma al volante c'è un suo amico, dello stesso gruppo di youtuber, Matteo D.M., che invece sta guidando per le vie di Casal Palocco.

[…]

