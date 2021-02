LUTTO PER DAYANE MELLO: IN BRASILE È MORTO A 27 ANNI LUCAS, IL FRATELLO PIÙ PICCOLO – LE CAUSE DEL DECESSO NON SONO STATE RIVELATE E LA FINALISTA DEL “GF VIP” È STATA FATTA USCIRE MOMENTANEAMENTE DALLA CASA PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRISTE NOTIZIA – A DARE L’ANNUNCIO DELLA SCOMPARSA ERA STATO JULIANO, IL FRATELLO PIÙ LEGATO ALLA BRASILIANA, CHE SU INSTAGRAM AVEVA SCRITTO: “IO E LA MIA FAMIGLIA SIAMO IN LUTTO PER LA PERDITA PREMATURA DI MIO FRATELLO. SO CHE È IN UN POSTO MERAVIGLIOSO…”