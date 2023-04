UN BAMBOCCIONE MANOLESTA - A FROSINONE UN 50ENNE, DURANTE IL SUO PRIMO GIORNO DI LAVORO, HA RUBATO I SOLDI AI COLLEGHI ED È STATO CACCIATO - L’UOMO, CHE VIVE ANCORA CON I GENITORI, ERA FINALMENTE RIUSCITO A TROVARE UN LAVORO COME MAGAZZINIERE. MA LA TENTAZIONE DI APPROPRIARSI DEL DENARO DEI COLLEGHI E' STATA PIU' FORTE: HA SFILATO IL DENARO DAGLI ARMADIETTI ED È ANDATO A FARE SHOPPING. QUANDO L’UOMO È TORNATO CON LE BUSTE DEGLI ACQUISTI...

Primo giorno di lavoro a cinquant'anni. E anche ultimo. È accaduto a un uomo residente a Morolo (Frosinone) che appena messo piede nell'azienda che l'aveva assunto come magazziniere ha derubato i colleghi di portafogli e carte di credito. Il furto è stato immediatamente scoperto, e l'uomo licenziato in tronco. […]

Il neoassunto non ha aspettato neanche che terminasse il suo turno di lavoro per dare un valido motivo di licenziamento al suo capo: prima di uscire per delle consegne, ha ripulito gli armadietti che contenevano portafogli, carte di credito ed effetti personali dei colleghi.

È persino uscito a fare shopping, rinnovando il suo guardaroba, per poi tornare in azienda con l'auto piena di pacchi. I colleghi non ci hanno messo molto a collegare i fatti. Il licenziamento è scattato in tronco.

