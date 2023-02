23 feb 2023 15:27

BAMBOCCIONI, È FINITA LA PACCHIA! – I GENITORI NON DEVONO PIÙ MANTENERE I FIGLI MAGGIORENNI CHE PASSANO LE GIORNATE SUL DIVANO A NON FARE NULLA. DUE SENTENZE, UNA DEI TRIBUNALE DI FOGGIA, L’ALTRA DELLA CASSAZIONE, LIBERANO I GENITORI DALL’OBBLIGO DI DOVER ALLUNGARE QUALCHE SOLDO AI FIGLI NULLAFACENTI – UNA VOLTA FINITA LA SCUOLA O L’UNIVERSITÀ I RAGAZZI NON HANNO PIÙ ALCUN DIRITTO DI RICEVERE LA PAGHETTA E DOVRANNO TROVARE UN LAVORO...