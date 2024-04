LA BANALITÀ DELL'ALGORITMO – UN VIDEO STA BATTENDO OGNI RECORD SU TIKTOK E NESSUNO SA PERCHÉ: È QUELLO DELLA MODELLA E INFLUENCER AUSTRALIANA LEAH HALTON CHE SI SI LIMITA A CANTICCHIARE DAVANTI ALLO SCHERMO DEL SUO SMARTPHONE – IL BREVE FILMATO FINORA HA RACCOLTO 46 MILIONI DI LIKE E NON ACCENNA A FERMARSI – L’ALGORITMO HA SCELTO IL POST COME LA SUA “PALLA DI NEVE” DA FAR ROTOLARE GIU’ DAL PENDIO... – VIDEO

Estratto dell’articolo di Chiara Barison per www.corriere.it

Leah Halton

Se pensate che per realizzare un contenuto social virale serva un'idea brillante rimarrete molto delusi. Al momento il video da quasi 50 milioni di like su TikTok è quello in cui Leah Halton (il suo profilo è @looooooooch), modella e influencer australiana di 23 anni si cimenta nel canticchiare la canzone di sottofondo mentre è seduta in macchina.

Basta così? Esattamente, nulla di più. Insomma, il mistero che aleggia intorno alle regole degli algoritmi delle piattaforme social non fa altro che infittirsi.

[...] il video in questione è stato pubblicato da Halton il 6 febbraio scorso, momento a partire dal quale si è innescata un'ascesa inarrestabile: nel momento in cui scriviamo ha incassato infatti oltre 46 milioni di like e 1,7 milioni di commenti.

Leah Halton

La somma di tutti questi fattori ha fatto lievitare il suo follower su TikTok a quota 8 milioni (e 1,4 milioni su Instagram). In concreto, la ripresa con la fotocamera dello smartphone inizia molto vicino al viso, per poi allontanarsi e inquadrare Halton che fa il lip sync sulle note della canzone di YG Marley (nipote di Bob) «Praise Jah in the moonlight».

Leah Halton è nata il 6 gennaio 2001 in Australia e, nonostante sia ancora molto giovane, è attiva online da diversi anni. Oltre a essere una content creator di successo, Halton collabora come modella con diversi marchi ed nota anche come make-up artist. [...]

Il punto sorprendente di questa vicenda è la differenza della clip di Halton rispetto ad altri precedenti da record. Un esempio è ad esempio lo storico tiktok del mago Zach King che nel 2019 ha totalizzò oltre 2 miliardi di view (e «appena» 24 milioni di like) ma lo fece con un video molto ingegnoso in cui sembrava volare su una scopa da strega.

Leah Halton

Il video di Halton invece non è nemmeno paragonabile per creatività, capacità di soprendere, ingegno. E non viene neppure da una superstar della piattaforma con decine di milioni di follower. Un video più simile a quello di cui parliamo è quello pubblicato da Bella Poarch nel 2020: anche in questo caso 800 milioni di visualizzazioni per vedere l'influencer che muove la testa a ritmo di un motivetto musicale.

Se si spulcia la classifica dei 10 video che nella storia hanno avuto più like sulla piattaforma di Bytedance, non si rimane di certo sorpresi per il livello di profondità dei contenuti.

Al primo posto, c'è appunto Bella Poarch con «M to the B», content creator seguita da 94 milioni di persone. Al quarto posto c'è una parodia fatta da Nick Luciano dei video di un'altra content creator. Pure lui, con un video molto semplice, si è portato a casa oltre 50 milioni di like.

Leah Halton

All'ottavo posto troviamo invece il primo video postato sulla piattaforma social dalla cantautrice Billie Eilish, che quest'anno ha vinto un Oscar con la sua «What was I made for?», colonna sonora del film Barbie di Greta Gerwig. All'ultimo posto c'è il nostro Khaby Lame con il video in cui pela una banana.

I perché di questa top 10? Difficile dirlo quando si ha a che fare con un algoritmo opaco e poco interpretabile come quello di ByteDance su TikTok. Un concetto nel mondo reale può essere quello di una valanga: una volta che l'algoritmo ha scelto la sua "palla di neve" inizia a farla rotolare giù dal pendio e in alcuni casi, nelle giuste condizioni meteo, la pallina si gonfia e trascina a valle una quantità enorme di contenuti, fatti di repost, duetti, parodie e commenti di altri utenti, generando una valanga di visualizzazioni.

Leah Halton