13 giu 2024 17:43

UN BANANONE TRA LE CHIAPPE PER LA "CHIQUITA" - LA PIÙ GRANDE AZIENDA DI BANANE AL MONDO È STATA CONDANNATA A PAGARE OLTRE 38 MILIONI DI EURO PER AVER FINANZIATO UN GRUPPO PARAMILITARE IN COLOMBIA - LA MULTINAZIONALE AVREBBE STANZIATO DENARO AI GUERRIGLIERI DELLE AUTODIFESE UNITE DELLA COLOMBIA TRA IL 1997 E IL 2004 - LA "CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL" FARA' APPELLO CONTRO IL VERDETTO: "NON ESISTE ALCUNA BASE LEGALE PER QUESTE AFFERMAZIONI…"