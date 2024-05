BANCAROTTA FLATULENZA! ESISTONO PERSONE CHE NON FANNO LE PUZZETTE? LA FLATULENZA È TIPICA DEI MAMMIFERI. L'ESSERE UMANO RILASCIA MEDIAMENTE DA 0,5 A 1,5 LITRI DI GAS AL GIORNO, SUDDIVISI IN UNA QUANTITÀ VARIABILE TRA LE 10 E LE OLTRE 20 PUZZETTE. ANCHE GLI ANIMALI A SANGUE FREDDO (TIPO I SERPENTI) EMETTONO FLATULENZE. IL RUMORE DELLE LORO PUZZETTE NON È PARAGONABILE A QUELLO DEGLI UMANI, MA LA PUZZA PUÒ ESSERE LA STESSA. O PEGGIORE! PS: L’ESEGESI DEL TERMINE SCORREGGIA: LA PAROLA DERIVA DA…

Da www.focusjunior.it

Puzzette? A chi sostiene di non averne mai fatta una ditelo chiaramente: non è possibile.

Come si può dimostrare se un essere umano non faccia nemmeno una minima puzzetta, come sicuramente qualche tuo amico sostiene fermamente?

Il fatto è che nessuno è in grado di monitorare la situazione delle emissioni gassose del corpo delle altre persone, e se qualcuno afferma che in realtà non fa mai uscire aria dal suo corpo dalle parti basse, ricordiamogli che durante la notte le flatulenze (questo il nome corretto delle puzzette) sono inconsapevoli, e ci si può anche non accorgere di farle.

Fare aria è una manifestazione del tutto naturale

La flatulenza è tipica dei mammiferi, in realtà quasi tutti gli altri animali ne emettono. Può essere formata da semplice aria ingoiata mentre si mangia oppure da gas prodotti da lieviti e batteri che vivono nell'intestino. La scienza ci dice che l'essere umano rilascia mediamente da 0,5 a 1,5 litri di gas al giorno , suddivisi in una quantità variabile tra le 10 e le oltre 20 puzzette.

Insomma, per quanto uno possa controllare le proprie emissioni volontariamente, il gas viene prodotto all'interno del corpo umano e deve per forza uscirne. Visto che è un fatto inevitabile, cerchiamo almeno di farlo uscire in un nostro momento privato e non in classe (o peggio a tavola), rischiando di stordire di puzzette compagni e prof. Che ne dite?

Anche gli animali a sangue freddo (tipo i serpenti) emettono flatulenze. Il rumore delle loro puzzette non è paragonabile a quello degli umani, ma la puzza può essere la stessa. O peggiore!

Una curiosità: secondo alcuni il termine popolare "scorreggiare " deriva dall'azione di slacciare la "correggia" (un antico nome della cintura dei pantaloni), che veniva compiuta dopo cena. Secondo altri, deriva dal rumore secco provocato da una cintura di cuoio che viene fatta schioccare.

