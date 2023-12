5 dic 2023 08:00

LA BANDA SUL TETTO CHE SCOTTA - ARRESTATI A MILANO QUATTRO ALBANESI DI 30, 32, 34 E 41 ANNI: SONO ACCUSATI DI AVER MESSO A SEGNO 17 FURTI IN ABITAZIONE IN POCHI GIORNI, CALANDOSI DAI TETTI - LE PERQUISIZIONI HANNO PORTATO ALLA SCOPERTA DI IN UN BOX A ROZZANO DI UNA DELLE AUTO DI GROSSA CILINDRATA RUBATE E USATA PER I FURTI, ATTREZZI PER LO SCASSO, UNA SEGA CIRCOLARE, APPARECCHI RICETRASMITTENTI, TORCE, SOLDI CONTANTI, MONILI ED OROLOGI RUBATI…