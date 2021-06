POI DICI CHE NON BISOGNA DIFENDERE I LAVORATORI - "ELICA", L’AZIENDA LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI CAPPE ASPIRANTI, DELL’EX SENATORE DI FORZA ITALIA FRANCESCO CASOLI, ANNUNCIA 400 ESUBERI, CHIUDE L'IMPIANTO DI CERRETO D'ESI E DELOCALIZZA IN POLONIA NONOSTANTE I CONTI SIANO FLORIDI - HA CHIUSO UN PRIMO TRIMESTRE RECORD CON RICAVI E MARGINE IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA. PER IL 2021 HA CONFERMATO LA STIMA DI RICAVI PER 490 MILIONI (I PIÙ ALTI DI SEMPRE) MA SOSTIENE CHE LA NUOVA RIORGANIZZAZIONE SERVE “A GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE”