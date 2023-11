BANG BANG! - IN BRASILE, UNA 23ENNE HA REGISTRATO IN UN VIDEO IL MOMENTO IN CUI VIENE RAGGIUNTA E UCCISA DA UN COLPO DI PISTOLA SPARATO DAL FIDANZATO - L'EPISODIO È AVVENUTO NELLO STATO CENTRO-OCCIDENTALE DI GOIÁS - LE IMMAGINI MOSTRANO LA POVERA IELLY GABRIELE ALVES RIPRENDERE IL SUO RAGAZZO, IL 27ENNE DIEGO FONSECA BORGES, MENTRE IMPUGNA L'ARMA, PRENDE LA MIRA E SPARA… - VIDEO!

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 07 NOV - In Brasile, una 23enne ha registrato in un video il momento in cui viene raggiunta e uccisa da un colpo di pistola sparato dal fidanzato. L'episodio è avvenuto a Jataí, nello Stato centro-occidentale di Goiás. Le immagini mostrano che Ielly Gabriele Alves ha ripreso il suo ragazzo mentre impugna e brandisce l'arma. L'uomo, identificato come Diego Fonseca Borges, di 27 anni, mira la giovane e in seguito le spara.

Il rumore dello sparo viene catturato dal filmato. Il cellulare poi cade a terra e il video si interrompe. La ragazza è stata portata al pronto soccorso, ma non è sopravvissuta. In ospedale, il ragazzo ha detto agli agenti che si trovava in auto con la fidanzata quando degli uomini in moto hanno sparato contro di loro. Dopo aver analizzato il cellulare della vittima, gli inquirenti hanno però scoperto la verità e il giovane è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

