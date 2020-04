8 apr 2020 19:16

BANLIEUE IN FIAMME – UNA BIMBA DI 5 ANNI IN COMA PER UNA PALLOTTOLA SPARATA DALLA POLIZIA. IL FATTO A 40 KM DA PARIGI – LA BAMBINA SAREBBE STATA CENTRATA DA UN COLPO VAGANTE: LA RICOSTRUZIONE – TENSIONE ALLE STELLE: NEGLI ESIGUI APPARTAMENTI DELLA BANLIEUE IL CORONAVIRUS SI ESPANDE PIÙ RAPIDAMENTE CHE NEL RESTO DEL PAESE…