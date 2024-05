10 mag 2024 17:07

BANNON E CONDANNATO – UNA CORTE D’APPELLO FEDERALE HA CONFERMATO LA CONDANNA A 4 MESI PER L’ EX STRATEGA DELLA CASA BIANCA E MITO DEI SOVRANISTI DE’ NOANTRI. BANNON NON SI È PRESENTATO A TESTIMONIARE NELL’INCHIESTA SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO 2021. LA PENA ERA STATA SOSPESA, MA PER I GIUDICI D’APPELLO NON C’ERANO RAGIONI PER RIFIUTARSI DI DEPORRE…