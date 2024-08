24 ago 2024 10:36

BANNON E DANNATO – NUOVA GRANA PER L’EX STRATEGA DI DONALD TRUMP, STEVE BANNON: DOVRÀ AFFRONTARE UN NUOVO PROCESSO PER FRODE PENALE A NEW YORK – L’ACCUSA SI RIFERISCE AL TENTATIVO DI TRUFFA E DI RICICLAGGIO DI 15 MILIONI DI DOLLARI, RACCOLTI PER FINANZIARE IL MURO AL CONFINE CON IL MESSICO – IL PROCESSO INIZIERÀ IL 9 DICEMBRE, APPENA SEI SETTIMANE DOPO LA SUA USCITA DI PRIGIONE (DOVE STA SCONTANDO 4 MESI PER OLTRAGGIO AL CONGRESSO)