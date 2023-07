1 lug 2023 17:40

DAL BAR ALLA BARA - UN 53ENNE INGLESE, IN VACANZA IN GIAMAICA, È MORTO DOPO AVER CERCATO DI BERE TUTTI I 21 COCKTAIL DEL MENU DEL BAR SULLA PISCINA DELL'ALBERGO - TIMOTHY SOUTHERN, STAVA PARTECIPANDO ALLA "CHALLENGE" ALCOLICA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DI UNA TURISTA CANADESE, INCONTRATA NEL RESORT DOVE ALLOGGIAVANO - LA RABBIA DEI FAMILIARI: "NON HANNO CHIAMATO UN'AMBULANZA. E FORSE..."