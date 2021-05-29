AL BAR... OCCHIO ALLE SPALLE - ECCO COME FUNZIONA IL TRUCCO DELLA GIACCA PER RUBARE IL PORTAFOGLI - A MILANO LE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA HANNO RIPRESO IL LADRO CHE SI SIEDE SPALLE ALLA VITTIMA E GLI SFILA IL BORSELLO MENTRE FINGE DI FRUGARE NELLE TASCHE DELLA GIACCA - L'UOMO E' STATO SUBITO ARRESTATO INSIEME AL COMPLICE CHE LO ASPETTAVA POCO PIU' AVANTI - VIDEO

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Da repubblica.it

 
Le immagini della telecamera di video-sorveglianza mostrano come due ladri si servivano del trucco della giacca appesa per sfilare i portafogli ai clienti di un bar di via Melzo, a Milano.
 
Uno dei due si siede alle spalle della vittima, sistema la giacca sulla sedia e ordina qualcosa. Nell'attesa, fruga nelle tasche del malcapitato, trova il portafoglio e fugge verso viale Piave, dove lo attende il complice. I poliziotti della Squadra Mobile, che avevano assistito all’intera scena, sono subito intervenuti.

 

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