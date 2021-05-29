AL BAR... OCCHIO ALLE SPALLE - ECCO COME FUNZIONA IL TRUCCO DELLA GIACCA PER RUBARE IL PORTAFOGLI - A MILANO LE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA HANNO RIPRESO IL LADRO CHE SI SIEDE SPALLE ALLA VITTIMA E GLI SFILA IL BORSELLO MENTRE FINGE DI FRUGARE NELLE TASCHE DELLA GIACCA - L'UOMO E' STATO SUBITO ARRESTATO INSIEME AL COMPLICE CHE LO ASPETTAVA POCO PIU' AVANTI - VIDEO-
"SONO 5 ANNI CHE NON SENTO BERLUSCONI, L’HO AMATO TANTO, VOLEVO UN FIGLIO DA LUI”- BOMBASTICA INTERVISTA DELLA FAGNANI ALL’APE REGINA SABINA BEGAN: “HO DETTO CHE ERA COLPA MIA DELLE FESTE A CASA DEL CAV PERCHÉ…” – LE BOTTE DEL PADRE, IL TENTATO SUICIDIO, LA DROGA (“FANTASTICA. UNA VOLTA HO PRESO TALMENTE TANTA COCA CHE…”), IL RAPPORTO SAFFICO CON UNA RAGAZZA TEDESCA, LA GELOSIA (“DIEDI UN MORSO A UNA RAGAZZA SUL SENO, GLI STACCAI QUASI UN CAPEZZOLO, SILVIO…”) E IL TRAPPOLONE EROTICO A BOCCHINO – L’ISLAM E LA REAZIONE ALLA DOMANDA SULLA “BURINAGGINE DELLE CENE ELEGANTI"... - DANDOLO: "SIAMO OLTRE. L'AUTOCOMBUSTIONE DI UN'EPOCA CHE SI E' SCHIANTATA SUL RESIDENCE DELLE..." - VIDEO
VITTIME O CRIMINALI FASCISTI? IL PREMIER TRUDEAU SI È SCUSATO CON GLI ITALIANI PORTATI NEI CAMPI DI PRIGIONIA IN CANADA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE: "AI FIGLI E AI NIPOTI CHE HANNO PORTATO LA VERGOGNA E IL DOLORE, CI DISPIACE" - MA GLI STORICI IN PATRIA SI DIVIDONO PER LA LETTURA UN PO' TROPPO SEMPLICISTICA: SECONDO QUALCUNO MOLTI DEGLI INTERNATI FACEVANO PROPAGANDA ATTIVA PER IL REGIME DI MUSSOLINI...
TOH, DALLA FINESTRA SBUCA UN COCKTAIL - ARRIVA A MILANO SOLO PER QUESTO WEEKEND "SGRAPPA E VIA!", IL PRIMO POP UP BAR DELLA GRAPPA IDEATA DALL'ARTISTA MAURIZIO CATTELAN - LUNGO I NAVIGLI SI POTRANNO BERE GLI ORIGINALI LONG DRINK "FUCK YOU TOO" E "FUCK ON THE BEACH", NOMI CHE EVOCANO L’ICONICO DITO MEDIO DI CATTELAN, IMPRESSO SULLA BOTTIGLIA DEL DISTILLATO: "È UN MESSAGGIO CHE PUÒ FUNZIONARE ANCHE PER CHI TI STA UN PO’ SULLE PALLE..."
“COGLIONA! E’ PURE LESBICA, ‘STA MECHATA DI MERDA” – UNA PASSEGGERA SVALVOLATISSIMA VIENE RIMPROVERATA PER UNA MASCHERINA INDOSSATA MALE E SCATENA IL DELIRIO SULL’AEREO. URLA, SPUTI, INSULTI. “ A ME DELLE PERSONE NON INTERESSA UN CAZZO. SIAMO IN UN PAESE DEMOCRATICO E DICO QUEL CAZZO CHE VOGLIO A QUESTA PUTTANA, A QUESTA TROIA”. FINITA? NEMMENO PER IDEA… - VIDEO STRACULT, DA COMMEDIA SCORREGGIONA
CHE BOTTA! DRAMMA AL MUGELLO: JASON DUPASQUIER PERDE IL CONTROLLO DELLA SUA MOTO NELLE QUALIFICHE DI MOTO 3 E VIENE COLPITO SUL CASCO DA SASAKI E ALLE GAMBE DA ALCOBA - TRASPORTATO IN ELICOTTERO IN OSPEDALE, A FIRENZE, LE SUE CONDIZIONI SONO GRAVI –“LA SITUAZIONE E’ COMPLESSA, C’E’ UN TRAUMA CRANICO IMPORTANTE” - I TWEET DI SOSTEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EUGENIO GIANI - VIDEO
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
HABEMUS PASS! L’UE HA RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL CERTIFICATO DIGITALE CHE DOVREBBE RENDERE I VIAGGI PIÙ FACILI (E SICURI) – SI DOVRÀ PROVARE L'AVVENUTA VACCINAZIONE O LA GUARIGIONE DAL COVID (MA PER ORA NON VALGONO I SIEROLOGICI COME PROVA) – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2021 E RESTERA’ VALIDO PER UN ANNO. MA COMUNQUE NON SARA’ UNA PRECONDIZIONE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ALLORA A CHE SERVE?)
UN CONTO È AVER VOGLIA DE SCOPA', UN ALTRO È ESSERE OSSESSIONATI - SE AVETE QUESTI OTTO SINTOMI SIGNIFICA CHE SOFFRITE DI UN BISOGNO COMPULSIVO D’AMORE FISICO, CHE SI TRADUCE IN UNA DIPENDENZA (E IL LOCKDOWN HA AUMENTATO I CASI): PENSARE TROPPO AL SESSO, FARLO FINO A PROVARE DOLORE, ESCLUDERE ALTRE ATTIVITÀ, SPOSTARE SEMPRE DI PIÙ IL LIMITE, PERDERE IL CONTROLLO E…