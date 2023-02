IL BAR PIÙ FORTUNATO D'ITALIA - SEI DELLE NOVANTA PERSONE CHE HANNO VINTO 4 MILIONI DI EURO A TESTA AL SUPERENALOTTO HANNO GIOCATO AL BAR "PARADISO DELLE STELLE" DI ATRIPALDA, IN PROVINCIA DI AVELLINO - IL TITOLARE: "NON HO LA MINIMA IDEA DI CHI POSSANO ESSERE. IL NOSTRO BAR È SITUATO IN UNA STRADA DI PASSAGGIO E LE GIOCATE DA 5 EURO SONO TRA LE PIÙ ACQUISTATE" - E A CODROIPO, IN PROVINCIA DI UDINE...

1. SUPERENALOTTO, LA FAVOLA DI ATRIPALDA: IN SEI GIOCANO 5 EURO E VINCONO 4 MILIONI A TESTA

Estratto dell'articolo di Titti Beneduce per www.corriere.it

Hanno giocato cinque euro, si ritrovano con più quattro milioni: stanno vivendo un sogno sei persone che nei giorni scorsi hanno giocato al SuperEnalotto al «Paradiso delle Stelle», bar, tabaccheria ed edicola nel centro di Atripalda. Da ieri sera molti italiani si chiedono chi possano essere i fortunati che hanno centrato il jackpot in questa cittadina nel cuore dell’Irpinia, 10.000 abitanti […] il titolare, Armando Coppola, più frastornato che mai, prova a spiegare: impossibile indovinare.

[…] «Il nostro bar è situato in una strada di passaggio, quindi l'affluenza dei clienti è molto alta e variegata. Le quote di questa giocata, dal prezzo di 5 euro l'una, sono tra le più acquistate dagli utenti, infatti ne vendiamo mediamente un centinaio al giorno e quindi, in tutta onestà, non ho la minima idea di chi possano essere i fortunati giocatori che si sono aggiudicati i 4,2 milioni di euro a testa». La vincita complessiva è stata di 371 milioni, caduti a pioggia in tutta Italia.

NEGOZIO RIAPERTO PER FESTEGGIARE

Ieri sera, giovedì, quando si è diffusa la notizia, Armando, che era già a casa, è tornato qui per riaprire e fare festa con gli amici e i clienti più affezionati. Ha subito affisso a una vetrina il cartello con la notizia della vincita: un punto di orgoglio per lui, anche perché non è la prima volta che la fortuna bacia il «Paradiso». «[…] è bello che i soldi li prendano un po’ di persone e non una sola. Sono state 90 persone a beneficiare di questa fortuna

ALTRE VINCITE MILIONARIE

«La nostra attività è molto fortunata al SuperEnalotto — racconta Armando — perché non è la prima volta che, attraverso la Bacheca dei Sistemi, viene centrato il 6. Pochi anni fa abbiamo venduto due quote che si sono rivelate vincenti e hanno regalato la bellezza di 1,1 milioni di euro. Ovviamente, il jackpot di oggi fa più scalpore perché si tratta del montepremi più alto al mondo». […]

2. SUPERENALOTTO: TITOLARE BAR CODROIPO, NON CONOSCO VINCITORI, SIAMO UN LOCALE DI PASSAGGIO. HO SCELTO IO LE QUOTE

(ANSA) - Il bar si trova "in un luogo di passaggio, il vincitore - o più probabilmente, i vincitori - potrebbe essere chiunque: qui entrano sia clienti abituali che persone di passaggio". A dirlo in una breve intervista ad Agipronews è Roberto, titolare del Bar della Terrazza di Codroipo, in provincia di Udine, dove sono state vendute 5 delle 90 quote da oltre 4 milioni del SuperEnalotto da record centrato ieri sera. Roberto, però, ci tiene a sottolineare di aver scelto personalmente "le quote da proporre ai clienti dal sistema nazionale". La vincita di ieri sera è il "primo colpo milionario, finora ci sono state solo vincite di poche migliaia di euro". Però, da ieri, sono giunte "tantissime telefonate e visite". (ANSA).

