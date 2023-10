BARBA, CAPELLI O PELI PUBICI? – IN BRASILE SI STANNO DIFFONDENDO I BARBIERI PER “NUDISTI”: NEI SALONI È VIETATO INDOSSARE VESTITI E SI VIENE SERVITI DA PROFESSIONISTI COL BATACCHIO ALL'ARIA, ARMATI SOLO DI FORBICI – RODNEY ARAUJO, CHE SI VANTA DI ESSERE STATO IL PRIMO IN QUESTO SETTORE, CON IL SUO LOCALE A FORTALEZA: “È UN’ALTERNATIVA RILASSATA ALL’ATMOSFERA ‘MACHO’ DEI TIPICI SALONI MASCHILI. VOLEVO INCORAGGIARE GLI UOMINI A PRENDERSI CURA DEL PROPRIO CORPO E DELLA PROPRIA ANIMA” (ORA SI CHIAMA “ANIMA”…)

Articolo di André Adam per www.vice.com

il barbiere nudista brasiliano rafael hacomar

Barbe, capelli, baffi e nessun capo di abbigliamento addosso. È una novità che alcuni barbieri brasiliani stanno ora offrendo ai loro clienti, dove puoi farti pettinare presentandoti come mamma ti ha fatto. Secondo i suoi sostenitori, non è solo una moda passeggera: è un’alternativa tranquilla e rilassata all’atmosfera “macho” dei tipici saloni maschili.

Ci sono attualmente quattro parrucchieri per nudisti sparsi in tutto il paese, ognuno con il proprio stile distinto. Barbearia Naturista a Fortaleza, la prima ad aprire in Brasile, stando al fondatore Rodney Araujo, 29 anni; Studio Motta e Barbeiro Itinerante a San Paolo; e Spa Naturista a Rio de Janeiro.

Araujo vive a Fortaleza, la capitale dello stato del Ceara nel nord-est del Brasile. Ha aperto il suo locale nel 2021 e afferma di essere l'unica attività per nudisti ufficialmente registrata nel paese. "Molte aziende cercano di copiare il nostro nome per acquisire più clienti, ma non sono associate a noi", spiega. Con otto dipendenti che offrono molteplici servizi, il salone di bellezza maschile offre una vasta gamma di trattamenti.

barbiere nudista

Per Araujo, lo scopo del salone è diffondere la pratica del nudismo ben oltre le spiagge e i campeggi e negli spazi urbani. A causa dell'elevata domanda, l'orario di apertura del suo salone si estende fino alle 2 del mattino. "Volevo incoraggiare gli uomini a prendersi cura del proprio corpo e della propria anima", dice, "mostrando una forma di bellezza interiore che pochi riescono a vedere".

Quasi 3.000 chilometri a sud della città di San Paolo il 37enne Rafael Hacoma si è fatto un nome come barbiere nudista “casalingo”. Sostiene che, a un certo punto, in Brasile è diventato comune avere i barbieri che fungono anche da spazi sociali, con alcol, tavoli da biliardo e TV che mostrano le partite di calcio. "È quasi diventata la norma per un salone avere questo tipo di aree", aggiunge.

il barbiere nudista brasiliano renato erjo

Ma non tutti gli uomini si sentivano a proprio agio in quegli ambienti, in particolare gli uomini queer, che costituiscono la stragrande maggioranza dei clienti di Hacomar. “Erano infastiditi da quanto fossero tossici questi luoghi e spesso si ritrovavano nel mezzo di conversazioni piene di pregiudizi”, spiega Hacomar.

Sebbene non sia un nudista nella sua vita quotidiana, Pietro Cassab trova liberatoria l'esperienza di farsi tagliare i capelli da Hacomar. "L'atmosfera nei saloni del barbiere è sempre stata molto maschile, troppo maschile", spiega l'insegnante 33enne. “Questo tipo di esperienza si allontana da quel modello. C’è qualcosa di intimo in questo, anche se non è sessuale”.

Durante i tagli di capelli, Cassab parla di tutto con Hacomar: relazioni, lavoro, serate. “Siamo amici”, dice. “È un momento speciale per me. Perdo ogni nozione di timidezza e mi sento molto a mio agio”

Sempre a San Paolo, Paolo Motta, 26 anni, ha aperto solo cinque mesi fa un parrucchiere e un salone di bellezza per nudisti. Lo Studio Motta si rivolge esclusivamente a un pubblico gay maschile. "È più facile attirare clienti in questo gruppo", spiega. "Penso che ci sia una domanda maggiore." In media riceve 20 clienti a settimana, compresi alcuni turisti internazionali.

NUDISTI AL SOLE

Quando gli chiedo perché gli piace venire allo Studio Motta, l'artista e stilista Fabio Kawallys, 40 anni, dice che è "interessato a stare nudo e a fare cose semplici". A Kawallys piaceva l'atmosfera delle spiagge per nudisti e delle feste a cui era stato, e si trova a suo agio nel salone per nudisti, dove di solito si fa tagliare e spuntare anche i peli pubici.

Nel centro della città di Rio de Janeiro, il parrucchiere e massaggiatore Danyel Nacymento, nudista da oltre 15 anni, ha appena iniziato a unire le sue due passioni nella sua spa per nudisti, Spa Naturista. Il 52enne è attualmente in procinto di cambiare sede e presto riaprirà con un nome diverso.

Al momento, i tagli di capelli sono meno redditizi degli altri suoi servizi, che includono massaggi e lezioni di massaggio, ma ha intenzione di continuare a offrire questa opzione ai suoi circa 30 clienti settimanali.

crociera nudista 2

Tra loro c'è Carlos Eduardo Santos, 43 anni, un agente di viaggio che trova i servizi nudi di Nacymento "più comodi" di quelli offerti nelle spa tradizionali. Anche Santos è spesso nudo a casa, ma non ha molte altre occasioni per farlo. È qui che entra in gioco la spa. "Non ci sono regole su cosa dire o fare", dice con apprezzamento, "e anche se tutti sono nudi, le conversazioni non sono necessariamente di natura sessuale".

In un paese dove fa caldo e umido per gran parte dell’anno, essere nudi è semplicemente bello. Sebbene gli spazi per nudisti in Brasile siano ancora pochi e rari, il successo dei saloni per nudisti dimostra che le persone sono interessate ad andare oltre i tipici standard di abbigliamento e ad avvicinarsi alla cura di sé in un modo più naturale e rilassato. Il tuo barbiere locale potrebbe avere qualcosa di cui preoccuparsi.

cena nudista 3 british naturist 3 crociera nudista