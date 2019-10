BARBARA COSTA INDAGA IL TABÙ DEI TABÙ: I FILM PORNO CON DONNE INCINTE - “SOLO METTENDO UNO ACCANTO ALL’ALTRO QUESTI DUE VOCABOLI, QUANTE PELLI HO FATTO ACCAPPONARE? QUANTI CAPELLI RIZZARE? E QUANTI MORALISTI INCAZ*ARE? EPPURE, MIEI CARI, SONO TANTISSIMI GLI UTENTI CHE, ATTIZZATI, DIGITANO QUESTE DUE PAROLE, "PREGNANT PORN", PER CERCARSI I VIDEO ZOZZI - LO SO COSA PENSATE: È DA PERVERSI ULTIMO STADIO ECCITARSI PER TALI VIDEO, E INVECE NO…” - GALLERY

Barbara Costa per Dagospia

Il tabù dei tabù: pornare incinta! Solo mettendo uno accanto all’altro questi due vocaboli, quante pelli ho fatto accapponare? Quanti capelli rizzare? E quanti moralisti incaz*are? Eppure, miei cari, sono tantissimi gli utenti che, attizzati, digitano queste due parole, "pregnant porn", per cercarsi i video zozzi dei corpi femminili incinti. Che pornano.

Tralasciando la fornitissima sezione dei pregnant amatorial, tra le ultime – e famose – pornostar di professione che ha pornato incinta c’è Asa Akira, divorziata, fidanzata e mamma da pochi mesi: tranquilli, Asa è già (quasi) tornata alle sue vertiginose curve precedenti, e non pensa affatto di smettere di lavorare.

Ha appena lanciato il suo primo folle porno video game, ma nei mesi in cui era in dolce attesa, non è stata porno ferma: in rete trionfano i suoi video in cui nuda, a sesso aperto, le sue gambe spalancate, e pancione lievitante, si masturba con le dita, e con dildo di varia forma e maniera.

Lo so cosa pensate: è da perversi ultimo stadio eccitarsi per tali video, e invece no: seppur la passione per i corpi incinti rientri in una apposita categoria feticista, quella dei maiesiofili, ovvero coloro che si eccitano al pensiero del corpo femminile reso più burroso e appetitoso dalle forme crescenti della gestazione, ciò che Asa Akira mostra in gonfiata chiave pornografica, altro non è che la normalità di noi donne che, incinte, non smettiamo di essere femmine ardenti e sessualmente desideranti.

Donne che, tranne inevitabili fasi no, e/o gravidanze disgraziatamente complicate, durante i 9 mesi fatidici subiamo sconquassi ormonali tali che ci fanno diventare un po’ tutte ancor più affamate e di sesso vogliose. Sia a livello masturbatorio, che di sesso completo, vincolate ai continui cambiamenti che ognuna personalmente subisce nel corso di ogni gravidanza, per le donne non muta e non cessa affatto la voglia. E vi son donne che assicurano che gli orgasmi raggiunti durante la gravidanza sono diversi, più potenti, più intensi, di quelli che provano quando non sono in stato interessante.

Righe a parte vanno dedicate a quegli uomini che si eccitano in giochi di ruolo in cui son loro che desiderano "appropriarsi" di un corpo incinto: son uomini che godono nel far sesso e raggiungono il massimo del piacere indossando nell’intimità abiti prémaman, fino al feticismo e al capo feticista il più segreto, inconfessabile e inconfessato: il pancione! Son uomini – in casi rarissimi donne – che fanno l’amore con la propria/o partner, o amante, indossando una protesi panciuta, sotto la quale spuntano erezioni strepitose. Godono a sc*pare e a essere sc*pati così. Simili giochi di ruolo richiedono una complicità, un legame di coppia notevoli.

Sul web si trovano facilmente pancioni finti, in morbido silicone, di ogni taglia, "mese", e forma, e sono le medesime protesi che si usano nei pregnant porn in cui le attrici non sono affatto incinte, sembrano tali, e si fanno pornare in ogni laida posizione, per video pregnant i più indecenti, dove niente è scontato in fatto di fellatio, penetrazioni, fino a feticismi che prevedono umiliazioni (finte, ve lo ricordo sempre!) tipo inondazioni di sperma e sputi.

Sono video porno che hanno un pubblico di nicchia, ma che non mancano di visualizzazioni, sebbene i più visti e amati risultino i video con donne incinte, o finto tali, che dolcemente si toccano, si accarezzano, si masturbano. Le parti del loro corpo più bramate? I grossi seni, senza dubbio.

Asa Akira non è certo l’unica pornostar a scegliere di pornare incinta: sebbene la maggior parte delle sue colleghe opti per un anno e più di ritiro dalle scene appena deciso e ottenuto di farsi "centrare" dallo spermatozoo del proprio amato (o comprato nelle apposite banche per quanto riguarda le pornostar che vogliono fare un figlio da single e/o le pornostar lesbiche), in passato ha fatto scalpore la scelta della pornostar Belladonna, che pornò in porno soft-fetish fino a gestazione inoltrata.

Tutt’oggi in rete è cercatissimo il video in cui Belladonna, nuda e incintissima, si fa radere i capelli a zero da una sua collega. Dopotutto, le donne di spettacolo – e oggi sia vip che nip sui social – hanno da anni trasformato l’esibizione del loro corpo nudo, ingentilito dalla gravidanza, in fonte di vanità (e di reddito) in posa per fotografi rinomati per sexy, hot shooting da copertina. Nel 1994 Milly D’Abbraccio girò porno incinta, e ai locali ci si metteva in fila per vedere i suoi pregnant strip-tease.

Prevengo e specifico altre possibili obiezioni: a meno di casi di donne sconsiderate, col cervello fuso, totalmente bacato, è impossibile che una pornostar rimanga incinta sui set, nemmeno durante le riprese di una illimitata gangbang. Essendo la stragrande maggioranza dei porno girati senza condom, le pornostar hanno – ovviamente – totale potere e controllo sui loro corpi, i loro cicli mestruali, i loro ormoni. Quasi tutte ricorrono a soluzioni contraccettive che "annullano" il ciclo mestruale, le mantengono sì fertili, ma non ricettive allo sperma e non "mestrualmente" sanguinanti. Soluzioni contraccettive a cui non sono estranee nemmeno quelle donne non pornostar che scelgono anticoncezionali appositi per evitarsi la scocciatura del ciclo.

