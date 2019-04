BARBARELLA CHI? – BARBARA D’URSO PUBBLICA UN VIDEO ALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO MENTRE CORRE TRA LA GENTE CERCANDO DI SEMINARE UN’AMICA CHE, NEMMENO A DIRLO, LA RIPRENDE CON UN CELLULARE – LEI SI DIVERTE, FA LO SLALOM TRA LE PERSONE, MA GLI HATERS NOTANO UN DETTAGLIO NON DA POCO (VIDEO)

Da "www.kontrokultura.it"

In queste ore su Instagram sta spopolando un video nel quale è ripresa Barbara D’Urso alla stazione ma nessuno la riconosce. La famosa conduttrice Mediaset, che attualmente è alla guida di quattro programmi contemporaneamente, è solita pubblicare su IG dei video nei quali scappa inseguita da una sua amica.

Tali siparietti sono presenti sul suo profilo da molto tempo. La scena è sempre la stessa, Barbara che cerca di “nascondersi” da una sua amica che, intanto, la riprende e la insegue. L’unica cosa a cambiare, di volta in volta, è la location. Questa volta, sullo sfondo c’è una stazione ferroviaria. La conduttrice sta correndo nel tentativo di scappare ma ciò che accade nel corso delle riprese ha lasciato senza parole i telespettatori. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso e il video che diventa virale

Barbara D’Urso è la conduttrice più attiva e più presente nel mondo della televisione Mediaset. Con i suoi quattro programmi occupa una fetta di palinsesto davvero molto elevata. Ad ogni modo, come accade per quasi tutti i personaggi dello spettacolo, c’è chi la ama e chi la odia. Nonostante le critiche e le offese, la D’Urso guarda avanti e non dà minimamente peso a chi non la rispetta.

In ogni caso, nelle ultime ore, nel suo profilo IG, è apparso un video nel quale Lady Cologno è alla stazione, intenta a scappare dalla sua amica, i fan però non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Nel correre su e giù per la stazione, nessuno riconosce Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, cerca di scappare dall’inquadratura facendo lo slalom tra i presenti. La cosa che ha lasciato maggiormente spiazzati, però, è il fatto che nessuno desse minimamente importanza alla sua presenza.

I fan sbottano: “Nessuno la riconosce”

Questo fatto è stato immediatamente notato dagli haters più attenti, sta di fatto che si sono diffusi numerosi commenti molto velenosi al di sotto del video in questione. Molti utenti, infatti, hanno posto l’accento sul fatto che Barbara D’Urso si dimena nella stazione ma nessuno la riconosce. Il modo con il quale è stato evidenziato questo dettaglio è stato chiaramente dispregiativo.

Numerose persone, infatti, hanno criticato i suoi modi e anche il suo abbigliamento. Alcuni hanno scritto che nonostante i 62 anni continui a fare cose stupide e a vestirsi come una ragazzina. Per il momento la conduttrice non ha accolto minimamente le critiche ricevute. Continuerà a mostrarsi completamente indifferente a tutto oppure, questa volta, deciderà di commentare la vicenda? Lo scopriremo molto presto.

