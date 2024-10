17 ott 2024 12:41

BARBARIE A MILANO DOVE UN BARISTA CINESE DI 32 ANNI HA UCCISO A COLPI DI FORBICI UN 37ENNE ITALIANO CHE AVEVA TENTATO DI RUBARE DEI GRATTA E VINCI DAL SUO LOCALE IN PIENA NOTTE: DOPO ESSERE STATO ALLERTATO DALL’ALLARME, IL TITOLARE È SCESO IN STRADA E HA INDIVIDUATO IL LADRO, FERENDO AL PETTO. NON CONTENTO, LO HA INSEGUITO PER COLPIRLO NUOVAMENTE. IL LADRO, CHE AVEVA DIVERSI PRECEDENTI, NON AVEVA ARMI CON SÉ E…