BARCOLLO MA NON LOLLO – PER DIFENDERSI DALLE ACCUSE DI “FAMILISMO”, IL COGNATO D'ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, VOLA ALTISSIMO CON I PARAGONI: “NON MI PARE SI SIA DETTO NULLA SU COPPIE COME TOGLIATTI E IOTTI” – DIFENDE LA MOGLIE ARIANNA MELONI, A CUI GIORGIA HA DATO LE CHIAVI DEL PARTITO: “È NORMALE CHE, DOPO ESSERE STATA A LUNGO DIETRO LE QUINTE, SI METTA AI REMI DELLA BARCA” – E SUL CASO USTICA, SFIDA AMATO: “SPIEGHI PERCHE’ NON HA PARLATO PRIMA…”

1 – USTICA, LOLLOBRIGIDA SFIDA AMATO "SPIEGHI PERCHÉ NON HA PARLATO PRIMA"

Estratto dell’articolo di Flavia Amabile per “La Stampa”

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha commentato con fastidio e distanza – come il resto dei componenti del governo – le dichiarazioni rilasciate a Repubblica da Giuliano Amato sul coinvolgimento della Francia nell'abbattImento del Dc9 precipitato nel mare di Ustica il 27 giugno del 1980, che rappresentano un ulteriore elemento di tensione con Parigi.

«Se il presidente Giuliano Amato – ha avvertito il ministro in un'intervista rilasciata al programma Zona Bianca – ha delle novità rispetto a quanto ha dichiarato in passato sotto giuramento in varie occasioni tali da poter approfondire una vicenda che è stata una delle principali stragi di quel periodo, lo faccia, e credo sia suo dovere farlo non tanto dalle testate giornalistiche ma nelle sedi competenti nelle quali potrà anche spiegare perché in passato, pur avendo ruoli significativi, anche in quella fase storica, non abbia fatto emergere quelle che immagino non siano solo delle supposizioni o delle esternazioni ma affermazioni fondate su dati che potranno essere giudicati».

giuliano amato 1

Lollobrigida ha ricordato che il Parlamento e la magistratura hanno fatto «indagini molto rilevanti» e che non ci sono ancora documenti secretati, sottolineando che sia Fratelli d'Italia sia il governo hanno «sempre chiesto e preteso che si facesse luce su ogni episodio che ha caratterizzato la storia del nostro paese e specialmente quelli più inquietanti». […]

«DIVERSE ANIME NELLA COALIZIONE FDI HA IL DOVERE DI ESSERE CENTRALE»

Estratto dell’articolo di Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

ANNA PARATORE - GIORGIA E ARIANNA MELONI - FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - FEDERICO PALMAROLI - POSTER BY MACONDO

Una rassicurazione: «Questa maggioranza è unita. Non ho mai visto un litigio in Consiglio dei ministri, non una divisione. Non credevo fosse possibile». […]

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, nella tolda di comando di Fratelli d’Italia, appare tranquillo davanti agli scogli che la nave del governo dovrà superare.

[…]

Non sembra che dall’Europa ci sia grande disponibilità a modificare le regole del Patto di stabilità.

«Noi contiamo sulla ragionevolezza. Non si può non tenere conto di una situazione internazionale – dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare per il blocco del grano che ha creato instabilità in Africa e una spinta immigratoria sempre più disperata – e nazionale, come il disastro ambientale in Emilia-Romagna.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - MEME BY EMILIANO CARLI

Come il commissario Gentiloni auspichiamo il dialogo. Noi siamo politicamente un Paese stabile, con fondamentali non negativi, si vede dai dati dell’occupazione, dello spread, della Borsa, non credo convenga a nessuno non trovare soluzioni soddisfacenti».

La maggioranza è in grado di reggere a una manovra che richiederà sacrifici? La Lega già preme, dall’immigrazione alle pensioni.

«Già domani mattina (oggi, ndr) ci vedremo io e Donzelli per FdI, Calderoli e Locatelli per la Lega, Gasparri e Battistoni per FI, Lupi e Cesa per Noi moderati per iniziare il lavoro in vista delle varie tornate amministrative di primavera. Non vogliamo perdere tempo, ma muoverci uniti: è un segnale chiaro. La Lega ha le proprie proposte, è legittimo. Ci penseranno la presidente Meloni e il ministro dell’Economia — che è leghista, così come dalla Lega è stato indicato Piantedosi per l’Interno — a fare sintesi».

francesco lollobrigida arianna meloni

Non temete che la Lega occupi sempre più uno spazio a destra che voi lasciate scoperto, tanto è vero che corteggia il generale Vannacci?

«Alcuni temi sono leghisti da sempre, penso alla proposta di castrazione chimica, in generale è vero che la maggioranza sta assumendo una fisionomia diversa da un tempo. Ora FdI ha il dovere di essere il partito centrale, l’architrave della coalizione, senza mire egemoniche come dimostrano le nomine fatte tutte senza manuale Cencelli.

Su Vannacci: considero il ministro Crosetto uomo di grande saggezza ed equilibrio. Poi io, da pronipote di una medaglia d’oro della Folgore, senza entrare nel merito delle sue tesi, dico che è patrimonio della destra pensare che chi assume cariche dello Stato, nell’esercito o nella magistratura, finché le mantiene abbia il dovere di mostrare atteggiamenti che siano e appaiano terzi rispetto a tutti i cittadini».

THE POORS - MEME SU FRANCESCO LOLLOBRIGIDA BY EMILIANO CARLI

Il governo appare sempre più rappresentato da Meloni, ma anche il vostro partito, che dopo le nuove nomine — la sua compagna Arianna Meloni è capo della segreteria politica di FdI — è accusato di «familismo».

«Noi eravamo un partito che nel 2012 aveva qualche centinaio di iscritti e una decina di dirigenti. Grazie a loro è cresciuto e non è facile sostituire chi ha partecipato a questa impresa. Molti di noi sono al governo o ai vertici delle istituzioni e in Parlamento, trovo normale che chi, come Arianna, si trovava dietro le quinte si metta ai remi della barca. Nessuno d’altronde ne contesta capacità tecniche e politiche».

arianna meloni francesco lollobrigida

Ma non le crea un qualche imbarazzo l’essere «cognato di» o «marito di» visti i casi che si moltiplicano, ultimo quello Giambruno?

«L’accusa di familismo si usa solo con noi. Non mi pare si sia detto nulla su coppie come Togliatti e Iotti, o più recentemente Franceschini e la compagna, Fratoianni e sua moglie o Fassino e la sua.

Giustamente, perché tutti impegnati in politica. Ci sono interi nuclei familiari del M5S. Sul resto: ormai anche autorevoli commentatori della sinistra suggeriscono ai loro leader di non limitarsi a fare polemica solo sulla dichiarazione mia sul cibo italiano e americano, estrapolata da un discorso, o di Santanché o di un giornalista che ha sostenuto un discorso condivisibilissimo, ma che nulla ha a che fare con il ruolo della premier».

francesco lollobrigida e andrea giambruno con antonio urso proprietario di una palestra a ceglie messapica

Ma non potrebbe intervenire direttamente Meloni? Le si rimprovera di evitare argomenti «scomodi».

«Non credo che le si possa rimproverare la mancanza di coraggio, in nulla. Lei si dedica fino a rischiare la salute a missioni, visite, fatti concreti, non parole. Cosa dovrebbe dire quando attaccano il compagno solo perché le è accanto, quando si ritrova vignette perfino con protagonista la sua bambina di 6 anni o gossip sui suoi indumenti intimi? Io e Arianna siamo stati per tre volte ritratti in altre vignette in cui eravamo in un letto... Fa bene a non replicare. Un presidente del Consiglio ha cose molto più serie da fare».

tweet su francesco lollobrigida e i poveri 10 VIGNETTA DI NATANGELO SUL FATTO QUOTIDIANO SU ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA giorgia meloni e francesco lollobrigida 1 AL SENATO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA SI ASSOPISCE MENTRE PARLA GIORGIA MELONI il ministro francesco lollobrigida al vinitaly 2023 DONALD TRUMP - FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - VIGNETTA BY VUKIC